PL-klubbarna överens om datum för återstart

Premier League arbetar för fullt för att komma igång med säsongen igen. Nyligen gavs grönt ljus kring att återgå till träning med kroppskontakt och tävlingssegment och tidigare under torsdagen rapporterade flera brittiska medier, däribland The Telegraph och BBC att klubbarna var överens om ett datum då man vill komma igång och avsluta säsongen. Bland annat skrev tidningen The Telegraph att två hängmatcher först och främst skulle fullborda omgång 29 redan den 17 juni (Aston Villa - Sheffield United och Manchester City - Arsenal).

Så blir också fallet. Premier League meddelar på sitt Twitterkonto att man siktar på återstart den 17 juni. Den 19 juni, en fredag, drar den första fulla omgången igång. Alla matcher kommer att spelas utan publik.

- Det här datumet kan inte bekräftas förrän vi har uppnått alla säkerhetskra, säger Richard Masters, vd, i en kommentar på ligans hemsida.

Premier League hoppas kunna färdigspela säsongen helgen den 1-2 augusti, enligt The Telegraph.

Premier League-tabellen toppas som bekant av Liverpool som har spelat in 82 poäng och man är hela 25 poäng före Manchester City.