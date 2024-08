PL-KOLLEN 2024/25: CHELSEA

FÖRRA SÄSONGEN:

Det är lätt att man färgas av det som ligger närmast till hands i minnet - det vill säga sluttampen - när en säsong ska bedömas.

Chelseas avslutning på Premier League i våras var ruggigt stark. Men allt som allt var 2023/24 inte något annat än ett misslyckande. Laget slutade sexa i ligan, nästan 30 poäng bakom Manchester City på förstaplatsen. Det är så klart inte acceptabelt för en jätte som spenderat miljard på miljard på sin spelartrupp senaste åren.

Dessutom blev det förlust i ligacupfinalen mot Liverpool och därmed gick "The Blues" även miste om en titel, vilket hade kunnat rädda upp året något. Det är ju trots allt resultat som räknas.

Fjolårssäsongen avslutades dock på en sådan not att den hade varit något att bygga vidare på, om inte...

***

SNACKISEN INFÖR 2024/25:

… Mauricio Pochettino hade lämnat sitt tränaruppdrag. Argentinarens facit var nio segrar och blott en förlust på de 15 sista matcherna i Premier League. Han hade något på gång, verkade det som.

Men bara några veckor efter att punkt hade satts för säsongen 2023/24 lämnade han sin post.



Maresca, till höger i bild, är ny tränare i Chelsea. Foto: Bildbyrån.

Pochettino och Chelseas sportsliga ledning var inte överens om vägen framåt. 52-åringen ville ha större inflytande och dessutom rådde oenighet kring värvningsstrategin, då tränaren önskade mer erfarenhet medan ledningen ville fortsätta satsa på unga spelare. Därför bröts samarbetet i förtid och "Poch" blev den tredje tränaren att lämna sitt jobb (efter Thomas Tuchel och Graham Potter) under de nya ägarnas styre.

Nytt namn på posten är Enzo Maresca, som förde upp Leicester i Premier League i fjol innan han köptes loss av Chelsea. Italienaren har haft olika tränarroller i Parma, Ascoli, West Ham och Sevilla samt varit assistent åt Pep Guardiola i City tidigare i sin karriär.

Chelsea-giget blir hans första på absolut högsta nivå och självklart finns det därmed frågetecken kring 44-åringen, som får anses vara ett oprövat kort. Men för att inte samma gamla namn bara ska fortsätta snurra runt måste någon ny tränare få chansen någon gång - och därför känns valet av Maresca som spännande.

Han kommer nämligen till Stamford Bridge med en tydlig spelidé, som är riktad åt spel- och bollinnehavsdominans. Något som kan gynna Chelsea och dess unga samt spretiga trupp. Enligt brittisk press var just tydliga idéer något som spelarna saknade under Pochettinos ledning.

Men som vanligt finns ingen tid att spilla i de engelska storklubbarna.

Man kan argumentera för att Maresca å ena sidan kommer in i en situation där saker och ting nästan bara kan bli bättre, å andra sidan kommer det alltid vara press i en klubb av Chelseas dignitet. Maresca kommer behöva leverera resultat direkt.

Samtidigt vore det ett enormt misslyckade för nuvarande sportsliga ledning om man skulle göra sig av med sin fjärde (och tredje handplockade) tränare. Just det faktumet talar för att 44-åringen kommer få gott om tid på sig att bli "the big boss" i de blåa delarna av London.

***

SILLY SEASON - ALLA RYKTEN/KLARA ÖVERGÅNGAR:

Spelare in: Pedro Neto (Wolverhampton), Kiernan Dewsbury-Hall (Leicester), Filip Jörgensen (Villarreal), Tosin Adarabioyo (Fulham), Renato Veiga (Basel), Omari Kellyman (Aston Villa), Marc Guiu (Barcelona), Caleb Wiley (Atlanta), Estevao Willian (Palmeiras, ansluter sommaren 2025), Aarón Anselmino (Boca Juniors).

Det är svårt att hänga med i silly season-svängen när det gäller Chelsea. Det händer en hel del, nämligen. Och det är inte alltid lätt att förstå vilka spelare som är avsedda för en roll i A-laget, eller vilka som ska in i akademin alternativt lånas ut till en samarbetsklubb. Eller för den delen vilka lirare som bara är en del av affärer för att lätta på trycket från PSR (PL:s ekonomiska regelverk).

Nåja.

Klart är i alla fall att "The Blues" har adresserat målvaktspositionen vilket var ett prioriterat område. Svensk-danske Filip Jörgensen, 22, har hämtats in från Villarreal och han lär ha gjorts så för att knipa förstatröjan mellan stolparna. I alla fall på sikt. Bra, och välbehövligt.

I övrigt har Tosin Adarabioyo plockats in som bosman från Fulham. Ytterligare en mittback, alltså. Och en spännande sådan. Han är inte bara en "bra affär" utan även en potentiell startspelare i de bakre leden där det känns relativt öppet som platserna i mittlåset efter att Thiago Silva har lämnat. En spelare att hålla koll på.

Maresca har även tagit med sig Kiernan Dewsbury-Hall från Leicester, en värvning som känns klockren. Det lär bli ett mer "possession-tungt" Chelsea framöver och då passar den 25-årige mittfältaren in perfekt, vilket han visade i Championship i fjol. Han kan dessutom sin tränares idé och startsträckan lär vara kort - även om det är oklart i fall det räcker till en given startplats direkt.

Chelseas trupp har senaste två åren gapat sig hes över en utpräglad "nia". En "killer" i boxen. Något som varit smärtsamt tydligt emellanåt. Enligt trovärdig uppgift såg Samu Omorodion, 20, från Atlético Madrid ut att bli lösningen på problemet innan affären plötsligt föll i sista stund.

I stället har samma klubbar utforskat möjligheten att skicka João Felix till Stamford Bridge. Ytterligare en potentiell offensiv mittfältare/ytterforward in, alltså. Ibland är det omöjligt att förstå strategin bakom uppbunkringen av spelare som kommer få mäkta svårt att få speltid i slutändan.

Det återstår att se hur det blir med portugisen. Men en värvning av Felix skulle vara särskilt anmärkningsvärd med tanke på att Chelsea bara i dagarna gjorde klart med Pedro Neto från Wolverhampton i en affär värd cirka 700 miljoner kronor. En mångsidig ytter som kan spela på båda kanter.

Hur ska alla få plats?

I och med den kollapsade Omorodion-affären lär Chelsea gå för en annan central striker. Supportrar hoppas nog på ett mer etablerat namn som exempelvis Alexander Isak (Newcastle) eller Victor Osimhen (Napoli), två spelare som "The Blues" arbetat på att försöka lösa enligt samstämmiga rapporter. Den sistnämnde verkar vara mest trolig att bli av, och samtal pågår om att lösa det hela även om det i nuläget inte finns något konkret som tyder på att ett sådant köp kommer aktualiseras.

Men saker kan hända snabbt och Napoli har meddelat att Osimhen själv vill lämna, vilket öppnar möjligheter. Räkna med att Londonklubbens ledning kommer göra vad man kan för att knyta till sig nigerianen innan fönstret stänger.

Pedro Neto är klar för Chelsea. Foto: Bildbyrån.

Spelare ut: Ian Maatsen (Aston Villa), Lewis Hall (Newcastle), Omari Hutchinson (Ipswich), Hakim Ziyech (Galatasaray), Malang Sarr (Lens), Thiago Silva (Fluminense), Andrey Santos (lån, Strasbourg), Caleb Wiley (lån, Strasbourg), Alfie Gilchrist (lån, Sheffield United), Aarón Anselmino (Boca Juniors), Gabriel Slonina (lån, Barnsley).

Värt att notera på ut-sidan är att Thiago Silva lämnat och flyttat hem till Brasilien. I övrigt har det mest handlat om den egne produkten Conor Gallagher, som är på väg att lämna "sin klubb" för Atlético Madrid. Det är de enda startspelarna som har försvunnit/lär försvinna.

I övrigt har ett gäng andra spelare (se ovan) lämnat, och det lär hända en hel del mer innan transferfönstret stänger senare i sommar. Spelare som nämns nedan har ingen framtid i Chelseas projekt.

Real Madrid påstås vara ute efter Kepa Arrizabalaga. Manchester United och andra Premier League-klubbarna har ögonen på Trevoh Chalobah, samtidigt som Armando Broja har kopplats ihop med Milan.

När det gäller Romelu Lukaku är han nära att skriva på för Napoli och därmed återförenas med Antonio Conte. Räkna med att den övergången kommer bli av.

De tre sistnämnda tränar med U23-laget för tillfället, i väntan på att en ny klubbadress ska bli klar.

Netos intåg lär innebära att minst en ytter försvinner. Sett till truppbygget, klubbens strategi (unga spelare) och möjlighet att få in en slant finns det ett namn som sticker ut: Raheem Sterling. Någon måste fimpas - och den välavlönade 29-åringen vore det mest lämpliga valet.

För helt ärligt, hur ska alla spelare ens få plats annars? Framför allt om João Felix skulle ansluta. Det skulle skapa en helt orimlig situation truppmässigt..

Enligt italiensk media visar Juventus intresse för Sterling och känslan är att en sådan övergång skulle vara bra för alla parter. Frågan är dock hur sugen spelaren själv är på en sådan flytt, då han antagligen skulle behöva gå ner ordentligt i lön.

Dessutom kan unga spelare som David Dator Fofana, Deivid Washington, Angelo, Diego Moreira, Omari Kellyman, Cesare Casadei, Lesley Ugochukwu och Marc Guiu komma att spela fotboll på annat håll när säsongen börjar.

***

SÅ KAN "NYA" STARTELVAN SE UT:

Det ska bli ruggigt intressant att se hur Maresca formerar sitt lag. Under försäsongen har han testat runt en hel del (som sig bör), men då ska man ha i åtanke att han inte haft alla spelare till sitt förfogande.

Att sätta ett stabilt mittbackspar blir en nyckel för tränaren, och där tror jag att Levi Colwill har en god chans att knipa den vänstra platsen. Kan 21-åringen få sin genombrottssäsong som egentligen alla gått och väntat på? Det är inte otroligt. Men då behöver han han stabil partner bredvid sig.

Att para ihop Colwill med antingen Tosin Adarabioyo eller Wesley Fofana hade varit en intressant lösning.

Det går att sätta ett frågetecken kring Ben Chilwell och hur han passar in i den nya spelidén, där ytterbackarna behöver kunna hantera centrala ytor också. Det finns en risk att han därför får begränsat med speltid i år. Marc Cucurella, färsk från ett succéartat EM, lär premieras på vänsterbacksplatsen. Och frågan är om inte högerbacken Malo Gusto till och med går före engelsmannen.

På mittfältet kan triangeln vridas på olika sätt. Att få i gång Christopher Nkunku blir en annan nyckel för Chelsea, och då kanske det är bäst att ha honom som ensam "tia" (offensiv mittfältare). Enzo Fernández och Moises Caicedo är ingen dålig duo att ha bakom fransmannen, även om Romeo Lavia har gjort en stark försäsong och mycket väl kan knipa en startplats.

Längst fram känns Cole Palmer given till höger. När det gäller vänsterytterrollen känns det rätt öppet, med fördel Pedro Neto. Skulle inte Raheem Sterling eller Mychajlo Mudryk höja sig och leverera kan mycket väl Nkunku eller Nicolas Jackson komma att användas till vänster, när Neto inte är tillgänglig.

Ja, du hör ju. Maresca kommer att ha mängder med möjligheter att stuva om och formera elvan på olika vis. Därtill kan jag tänka mig att tränaren drömmer om en målskytt och ny striker, exempelvis Osimhen.

***

BETYG PÅ VARJE LAGDEL:

5 - Världsklass

4 - Väldigt bra

3 - Bra

2 - Godkänd

1 - Underkänd

Målvakter:

Filip Jörgensen spetsar till målvaktsuppsättningen även om han inte är någon världsklasskeeper. I alla fall inte än. Robert Sánchez har fått mycket speltid under försäsongen och med sina fina fötter lär spanjoren passa in utmärkt under Marescas ledning.

Egenskaperna Sanchez har talar för att han inte bara kommer agera komplement till svensk-dansken från Villarreal, utan också på allvar konkurrera om en startplats. En välkommen konkurrenssituation.

Även Djordje Petrovic finns att tillgå på positionen. Frågan är hur högt den 24-årige serben kommer att stå i rang hos den nya tränarstaben.

Backar:

Reece James (när han är skadefri) och Malo Gusto är två högoktaniga alternativ till höger som lär gå en härlig kamp sinsemellan om vem som ska knipa startplatsen.

På andra sidan lär Marc Cucurella, som tidigare nämnt, lägga vantarna om vänsterbacksplatsen. Ben Chilwell är en skicklig spelare där bakom men om det ska spelas med inverterade ytterbackar lär inte engelsmannen passa in särskilt bra.

Oavsett finns det gott om kvalitet att välja mellan - på båda kanter.

På mittbackssidan finns det mängder av alternativ även om inte något av dem har bevisat sig som världsklass på positionen. Huvudsakligen kommer Axel Disasi, Tosin Adarabioyo, Benoit Badiashile, Levi Colwill och Wesley Fofana att göra upp om platserna. Visst finns det potential här, men också frågetecken kring nivån här och nu för ett topplag i PL.

Mittfältare:

Tittar man bara namnmässigt och på vad som finns att tillgå förtjänar den här lagdelen ett högre betyg egentligen. Men faktum är att i stort sett alla - möjligen bortsett från Enzo Fernández - har mer att bevisa.

Romeo Lavia har haft enorma skadeproblem, liksom Christopher Nkunku (om han ska räknas hit). Moises Caicedo har inte levt upp till sin miljardprislapp hittills samtidigt som både Dewsbury-Hall och Carney Chukwuemeka är oprövade på allra högsta nivå.

Potential finns både så det räcker och blir över här. Men det finns också många fötter som behöver steppa upp både ett och två hack för att börja leda det centrala mittfältet på Stamford Bridge. Vilket de förväntas göra.

Forwards:

Cole Palmer håller på att växa ut till en av världens bästa på sin position och bar Chelsea i offensiv väg i fjol. Han lär vara given även kommande säsong.

I övrigt har varken Mychajlo Mudryk, Noni Madueke, Nicolas Jackson eller en dalande Raheem Sterling inte imponerat på någon det senaste året. Därtill finns det fortfarande ingen utpräglad "nia" att tillgå i truppen vilket återigen lämnar "The Blues" med ovisshet kring sin forwardslinje.

Liksom mittfältet finns det enorm potential här, sett till alternativen som finns. Materialet är bra. Men alla unga spelares utveckling måste också börja ta fart ordentligt för att nivån ska höjas.

Nyförvärvet Neto spetsar offensiven men är ingen garanti. Portugisen är skicklig och läcker att kolla på när han väl spelar, men det är just det: när han spelar. 24-åringen har nämligen haft en del skadeproblem och missat ett helt gäng matcher senaste säsongerna.

4:a om en klassforward hämtas in.

Totalbetyg: 12 av 20.

***

DOMEN - SÅ GÅR DET SÄSONGEN 2024/25:

När man går igenom Chelseas trupp fastnar man ofta i "om spelarna bara når sin potential…"-tankar. Inte konstigt att det är så, eftersom klubbens ledning har som strategi att värva världens mest lovande spelare.

Gott så. Men potential vinner inga matcher. Nu går projektet Chelsea in i år tre och för många spelare är det dags att faktiskt ta "nästa steg". Att hjälpa alla talanger att göra just det blir ditt uppdrag, Enzo Maresca.

Med tiden kommer detta säkerligen att bli bra. Däremot finns det alldeles för många oklarheter och frågetecken kvar i nuläget för att det ska vara tal om någon titelstrid redan i år. Det vore en rejäl skräll, i så fall.

Räkna dock med att många unga spelare kommer frodas under Marescas ledning och idéer. Det kanske inte räcker mer än till en sjätteplats i år, dock. Och det är så klart fortfarande inte bra nog. Men med tanke på strategin klubben valt och hur de senaste åren faktiskt har varit för Chelsea är stabilitet något åtråvärt.

Och kanske kan det bli början på något stort. Om bara alla spelare når sin potential, då.

Tabelltips: 6:a.