PL-legendarerna rasar mot röda kortet: "Du måste skämta"

Det var i samband med en fast situation som West Hams Tomas Soucek viftade till med armarna mot Fulhams Aleksandar Mitrovic. Serben föll till marken och domaren Mike Dean tog till VAR för att granska händelsen.

Beslutet blev rött kort - något Soucek inte för sitt liv kunde förstå. Nu får han medhåll av en rad profiler inom fotbolls-england.

”Vad händer? Det där är inte en medveten armbåge. Det röda kortet behöver dras tillbaka så snabbt som möjligt! VAR hjälper inte domarna. Det får dem att se sämre ut”, skriver Jamie Carragher på Twitter.

Den forne landslagsanfallaren Gary Lineker ställde sig i det oförstående ledet.

”Du måste skämta med mig! Det är inte rött kort på en miljon år. Så uppenbart av misstag. En struntsak”, skriver han på Twitter.

Han fortsätter:

”Jag kan inte hitta en enda där ute som tycker att det är ett rött kort. Hur kan både Lee Mason och Mike Dean se det som rött? Tomas Soucek-bedömningen måste bli överklagad”.

Matchen slutade 0-0.

