PL-målvakt rasar: "En smutskastningskampanj"

Storbritanniens hälsominister Matt Hancock gick nyligen ut och sa att Premier League-spelare borde sänka sina löner till följd av coronavirusets utbrott. Detta för att på det sättet bidra i den rådande ekonomiska krisen i samhället.

Men uttalandet har också i veckan resulterat i stor irritation bland före detta och aktiva spelare i England. Förre Manchester United-anfallaren Wayne Rooney, numera i Derby County, var en av flera som i veckan gick till motattack mot ministern.

"Han (Hancock) ska ge landet senaste nytt om den största krisen vi har varit med om under våra liv. Varför var fotbollsspelares löner överhuvudtaget i hans tankar? Var han desperat att avleda uppmärksamheten från regeringens agerande under pandemin?", skrev engelsmannen i en artikel i den engelska tidningen i The Times.

Nu går även Evertons danske målvakt Jonas Lössl, som just nu är utlånad till Huddersfield, till hård attack mot den brittiske ministern.

- Jag måste säga att jag tycker att det är förolämpande att göra ett sådant uttalande. Det är en smutskastningskampanj direkt mot oss, säger han till Eurosport och fortsätter:

- Jag tror inte att det här är direkt relaterat till det ekonomiska systemet, som dock är riktigt bra för den engelska ekonomin. Där har du andra medel att använda som minister och som stat.

Lössl, som i vintras gick på lån, är den här säsongen noterad för sju matcher i Championship. Under hösten gjorde han inga framträdanden i Premier League.