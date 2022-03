PL överväger att inkludera mänskliga rättigheter i ägarprövning

Premier League genomför en bredd omprövning av ligans styre. En del som ses över är den prövning som engelska ligan gör av blivande ägare och chefer i PL-klubbarna. Det berättar ligachefen Richard Masters under ett föredrag på Financial Times Business Football-konferensen under onsdagen.

- Ägare- och chefsprövningen har varit under granskning under de senaste tolv månaderna och vi ser över den igen. Det är en del av processen att agera över en supporterledd granskning. Vi undersöker om fler tester behöver inkluderas, om vi behöver vara mer transparenta och om de besluten ska tas av en självständig part, säger Masters enligt The Guardian.

En av förändringarna som övervägs är att inkludera en ’mänskliga rättigheter-komponent’ i prövningen.

- Vi har haft ett par hjälpsamma samtal med Amnesty International om den typen av frågor. Jag är inte redo att säga hur det ska ändras än för det borde faktiskt vara över hela fotbollen: det borde vara vi, engelska fotbollförbundet och ligaorganisationen som kommer överens om vad prövningen ska vara, hur den ska implementeras och hur den ska kommuniceras till supportrarna, säger Masters.

Det var till följd av försäljningen av Newcastle till Saudiarabiens Public Investment Fund som en supporterledd undersökning visade en önskan om att prövningen förbättras.