PL-SPANINGAR: "Ancelotti öppnar för Olsen - kändes länge inte realistiskt"

Liverpools styrka är också deras svaghet

Det var en efterlängtad seger. Men efter vinstmatchen mot Manchester United, låg ändå stort fokus på den växande skadelistan hos Liverpool. Sedan tidigare är Virgil van Dijk och Joe Gomez skadade. Därutöver tvingades Joel Matip utgå med nya besvär, samtidigt som vikarierande Fabinho kastade in handduken till följd av en “mindre” muskelkänning.

Det råder mittbackskris. Men situationen har inte heller uppstått från tomma intet. Långt ifrån. Det debatterades redan i somras om det inte vara dags att stärka upp och bredda.

Det vi fått bekräftat sedan dess är att Matip fortfarande är lika skadebenägen som tidigare, samtidigt som de unga talangerna inte är helt redo ännu.

Det skreks på förstärkningar i somras - det skriks nu. Men ingenting händer. Inte ens när man har runt 0,8 mittbackar att rotera mellan verkar ledningen helt övertygad om att en panikvärvning är något att överväga.

Det kan tyckas dumt, och eventuellt definierande för hur vårsäsongen utvecklar sig. Bristen på backbredd har redan inneburit att man fått lämna två av fyra turneringar så här långt. Men det kan också vara värt att påminna sig om att det är just denna besatthet av detaljer och att identifiera exakt rätt spelartyp, för att undvika att sitta fast med omotiverade åldringar och floppvärvningar, som gjort att Liverpool gått så bra som man faktiskt gjort under de senaste åren.

Jürgen Klopp uppges ha erbjudits Sokratis i samband med att denna lämnade Arsenal som bosman. Det är en värvning som säkerligen hade varit nyttig under våren. Men sen då? Då sitter man med en 32-åring på ett treårskontrakt, vars närvaro eventuellt innebär att talangerna inte får chansen och att den långsiktigt tilltänkta drömvärvningen inte blir av.

Det verkar som att Liverpools styrka kan bli deras fall denna säsong.

Upp till bevis för Mourinho

Det verkar som att Spurs även detta år kommer att få klara sig utan Harry Kane under en period av säsongen. Det var mot Liverpool som anfallsstjärnan tvingades kliva av, efter dubbla smällar mot de ack så omtalade fotlederna.

För ett par år sedan höll det honom borta från spel i flera månader. Han såg även först ut att missa resten av vårsäsongen ifjol, men man räddades då av coronapausen i Premier League.

Problemet har länge varit att Kane varit så självklar att man inte lyckats få in ett tillräckligt bra reservalternativ som är nöjd med att vara nummer två. Tidigare har det slutat med att Heung-min Son ofta har gått före mer renodlade anfallsalternativ på bänken.

Denna säsong är läget aningen annorlunda. Detta då inlånade Carlos Vinicius åstadkommit rätt så mycket trots bristande speltid, samtidigt som Gareth Bale alltjämt finns att tillgå.

Det är fortfarande osäkert hur länge Kane blir borta. Men det kommer att bli ett stort test för José Mourinho, som ska spela nio matcher på 29 dagar. Om någon vecka väntar först Chelsea och sedan Manchester City. Under samma period ska man ta kryssa sig genom den första rundan i EL-slutspelet.

Ancelotti öppnar för Olsen

Det har allt som oftast varit svårt att vara alltför positiv kring Robin Olsens situation i Everton. Jordan Pickford har länge varit förstavalet, och med få chanser att imponera skulle det bli svårt att slå sig in i Everton under utlåningen från Roma.

Det många hoppades på var att Olsen kanske skulle imponera i några enstaka cupmatcher i det inhemska cupspelet, för att på så sätt få till en flytt till en annan PL-klubb till nästa höst.

Men denna vecka hände något.

Det var i matchen mot Leicester som Pickford stod för en stort misstag, som i det långa loppet kostade Everton två poäng mot Leicester.

På dagens presskonferens var det därför intressant att lyssna på hur Carlo Ancelotti bestämt sa att det i fortsättningen kommer att roteras och att ännu inte bestämt vem som startar i helgen.

Kanske är det här den där öppningen som Olsen hoppades på men som länge inte såg alltför realistisk ut?

Press direkt på Tuchel

Det går snabbt i fotboll. På sex veckor gick Frank Lampard från att vara en av Englands mest hyllade tränare till att få lämna Chelsea. Beslutet var egentligen inte omotiverat, och skulle nog kommit tidigare om inte 42-åringen hade den status och bakgrund som han ändå har på Stamford Bridge.

In kom Thomas Tuchel. Han fick runt fyra veckor på sig att reflektera och samla sig efter avskedet från PSG. Nu kommer han till ett lag med höga ambitioner, men som fallit i tabellen och nu har flera lag som utmanar underifrån.

Det är svårt att tänka sig en svårare sits än den Tuchel hamnat i. Champions League är fortfarande en reell möjlighet och en målbild som Chelsea känner att man både bör, och förtjänar, att sikta mot. Men för att det ska vara en möjlighet måste Tuchel vända på trenden redan i de nästkommande omgångarna.

Tuchels uppdrag började i hemmamatchen mot Wolves. Det såg rätt så stabilt ut, och dominerades spelmässigt stort av Chelsea. Taktiskt fördes man tillbaka till Antonio Contes dagar i London. Men det slutade med ytterligare ett poängtapp.

Till helgen väntar Burnley. Chelsea får nu hoppas att N’Golo Kanté snart är tillbaka. På Tuchel lät det som att den franska mittfältaren är just den spelare som han ser som lösningen på lagets problem och hur han vill att sitt Chelsea ska spela på.

Ödegaard kan debutera redan i helgen

Det är aningen ironiskt att Arsenal först agerar på det uppenbara när situationen har ljusnat. Under den senaste månaden har Mikel Artetas lag nämligen börjat samla på sig trepoängare, ledda av 20-årige Emile Smith Rowe.

Under hösten har det varit tydligt att man saknat en spelare som kunna länka samman det statiska, om än passningsskickliga, mittfältet med anfallet. Pierre-Emerick Aubameyang och Alexandre Lacazette är ofta toppklass i avslutsmomentet, men däremot är man beroende av att någon annan tar med sig bollen framåt, som slår de avgörande passningarna, som tar på sig markering.

Det har Smith Rowe lyckats med.

Tidigare i veckan bekräftade klubben att Martin Ödegaard lånas in under våren. Det är en spelare som utgår från ungefär samma position som den två år yngre engelsmannen. Det kan visa sig vara ett smart drag, då spelartypen har visat sig vara direkt nödvändig för Arsenals spelsätt. Samtidigt har smått skadebenägne Smith Rowe kastats in ett hårt matchande.

Arteta meddelade inför helgens möte med Man United att Ödegaard har tränat på för fullt och kan vara aktuell att debutera redan nu.