PL-SPANINGAR: “Det här är stort - snart kanske en svensk kapten i Premier League”

Wolves har etablerat sig på riktigt

Det verkar som att fansen till Chelsea, Manchester United, Arsenal och Tottenham enbart fokuserar på varandra i kampen om Europaplatserna. Desto mindre fokus riktas mot det lag som efter omstarten kanske imponerat allra mest, Wolves.

Man hade egentligen alla möjliga ursäkter att tillgå om det andra året tillbaka i PL skulle bli tufft. Man gick in i säsongen och det långa, långa kvalspelet till Europa League med en förhållandevis tunn A-lagstrupp, men trots det har Wolves vuxit med uppgiften, fått till ett stabilt försvarsspel och återigen skruvat taktiskt för att få fart på kantspelet igen.

På det sitter man på en talangfull, offensiv armada med Raúl Jiménez, Pedro Neto, Diogo Jota och Adama Traoré i spetsen - och bakom dem finns Joao Moutinho och Rúben Neves.

Det som imponerar mest är att man inte verkar vara en eller två spelarförluster från att sjunka tillbaka dit man kom ifrån. Istället finns en stabil grund att stå på och en förmåga att identifiera underskattade spelare i mindre ligor. Till skillnad mot West Ham och Everton, som de senaste åren tagit stora namn från stora klubbar, arbetar Wolves och Leicester annorlunda. Kanske räcker man inte hela vägen fram till CL redan i år, kanske blir det här sommaren då Jiménez och Neves försvinner?

Men mycket talar ändå för att Wolves är här för att stanna.

Kanté ser ut att bli kvar i Chelsea

Få såg den explosiva utvecklingen komma. Men på kort tid tog N’Golo Kanté sig från Caen till Leicester och Chelsea - och som i sin tur inneburit dubbla ligavinster och VM-guld.

Från att ha varit mer defensivt orienterad har han under tiden i Chelsea fått allt större ansvar högre upp i banan. Det har egentligen inte varit ett problem i sig, då London-klubben allt oftare fått ta del av hans löpningar in i boxen och finurliga tillslag på bollen. Kanté har egentligen gjort det rätt så bra i sin centralt överlappande mittfältsroll, men samtidigt har han lämnat ett hål bakom sig som ingen annan i laget verkar kunna ersätta.

Under Frank Lampards ledning har 29-åringen stundtals sett vilsen ut, dragits med skadebekymmer och verkar ha saknat den där tajmingen i brytningarna han hade för ett par säsonger sedan. Det har därför snackats om inte Chelsea kanske borde passa på att sälja Kanté när man fortfarande kan få en redig försäljningssumma för honom.

Men sedan återstarten har Kanté återigen placerats centralt, snett bakom mer passningsskickliga spelare som Mason Mount och Billy Gilmour. Det har gett resultat.

- Kanté bidrar inte bara som städgumma framför backlinjen utan även längre upp i banan. Det är en annan roll än han tidigare haft hos oss, men han gör det bra. Han är en fantastisk spelare för oss och kommer vara det lång tid framöver, sa Lampard tidigare i veckan.

Början på en dynasti, Liverpool?

Liverpool har kommit långt på bara några få år. Mellan 2010 och 2012 gick årsomsättningen ner, trots att marknaden i stort ökade kraftigt. Men sedan 2012 års notering om 160 miljoner pund omsätter man idag 533 miljoner pund. Liverpool har gått från att vara en i mängden till en av Europas stora giganter ekonomiskt.

Visst hänger de senaste årens ökning ihop med framgångarna på planen, men bakom titlarna finns flera definierande beslut som gjort det möjligt. Sportchefen Michael Edwards har hyllats, inte minst för anställningen av Jürgen Klopp. Klubbens ägare likaså.

Liverpool har satt sig i en ekonomisk guldsits, sitter på en högt värderad och välkomponerad spelartrupp och har precis tagit sin första ligatitel på 30 år. Såväl Klopp som ordförande Tom Werner har pratat om att ligatiteln bara gjort dem hungrigare. Men är det verkligen så okomplicerat, att bara köpa på i samma höga tempo?

Är årets ligatitel ett undantag eller var det här startskottet på något större?

Sajten Athletic skrev en längre grej om Liverpools möjligheter att fortsätta på det inslagna spåret. Man fokuserade på hur ligans bredd och nivå gjort att det inte längre är möjligt att rada upp ligatitel efter annan. Alltid är det något lag som lyckas träffa formtoppen, samtidigt kommer man att bli straffad om man inte är på topp varje vecka. Det hände Manchester City denna säsong, trots att lagets högstanivå inte har försvagats nämnvärt från fjolåret.

- Hur länge orkar spelarna med mentalt? Liverpool har spelat makalöst många matcher och egentligen stått för två ligasäsonger som borde inneburit dubbla titlar.

- Hur länge vågar man spela med samma lag och anfallstrio? Hittills har det fungerat suveränt, men spelarna är i samma ålder och att bli självbelåten är bara mänskligt.

Jansson mot Premier League

Få spelare känns så kompatibla med den engelska fotbollen som Pontus Jansson. Eller rättare sagt, få andra besitter så många av de egenskaper och personlighetsdrag som så naturligt verkar gifta sig med fansens förhoppningar och förväntningar. På det har 29-åringen, som stått för en imponerande debutsäsong på Griffin Park, visat sig vara den sista pusselbiten som saknades ett tidigare talangfullt, om än aningen splittrat, Brentford.

Flytten från Leeds ses allmänt som en av de mest märkliga övergångarna i England under de senaste åren. Jansson var en given startspelare i det lag som ännu en gång hade fallit på målsnöret till uppflyttning. Men när det sedan började viskas om att Marcelo Bielsa hade tröttnat och att Leeds behövde sälja för att klara en krisande ekonomi, då identifierades Jansson som en av klubbens mest säljbara spelare. PL hade varit det naturliga - enligt uppgifter fanns det även intresse från Ryssland. Båda två hade genererat stora pengar. Men istället föll valet på Brentford, som trots dagens uppblåsta transfermarknad lyckades med konststycket att ta in en av ligans främsta från en konkurrent för 60 miljoner kronor.

Det upplevdes märkligt på många sätt. Det kändes som en förlust för Leeds, men även för Jansson som i ett avgörande skede av karriären beslutade sig för att ta ett steg bakåt.

Den känslan är som bortblåst.

För om det vill sig under den avslutande månaden, då kan flytten bli exakt det som Jansson hoppades på. Han är lagkapten, en given startspelare, och fyller en viktig funktion sida vid sida om mindre erfarna spelare som Josh DaSilva och Rico Henry. Jansson lämnade stora Leeds för en mindre och mer familjär klubb som av allt att döma har en långsiktig plan.

Med sex omgångar kvar ligger man på tredje plats, blott fem poäng upp till en av direktplatserna. Snart kan Jansson äntligen få den där uppflyttningen han länge siktat på. Då kan svensk fotboll plötsligt stoltsera med att ha en kapten i Premier League. Bara en sån sak.

Hur resonerar Spurs angående Dier?

Eric Dier har blandat och gett under sin tid i Spurs. Tidigt i karriären talades det om honom som en smart mittfältare, med unika egenskaper andra engelska mittfältare ofta saknar. Det dynamiska spelsättet och de långa passningarna, som ofta jämfördes med en quarterback i amerikansk fotboll, tillskrevs ofta tiden han tillbringade i Sporting Lissabons akademi.

Men sedan kom skadorna och blindtarmsoperationen som gjorde att han aldrig riktigt hittade tillbaka igen. Att Spurs således sett ett behov att stärka upp mittfältet och eventuellt ersätta Dier har därför setts som en naturlig process.

Överlag har den senaste tiden varit positiv för Dier. Men plötsligt har man hamnat i en prekär situation, då Diers kontrakt löper ut nästa sommar. Enligt brittiska medier har man inte kommit överens om en förlängning, vilket innebär att om Spurs vill behålla honom i framtiden så kommer man bli tvungna att göra en ekonomisk uppoffring och honom till en centralgestalt i laget.

José Mourinho bekräftade i torsdags att man försöker förlänga. Men är Dier verkligen den spelare Spurs behöver? Om inte, då kan det bli tal om en försäljning till sommaren.