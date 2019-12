PL-SPANINGAR: "Ett möte mellan Artetas nutid och framtid?"

Trög etableringsfas för Foden

Så, så bra. Det är en otroligt farlig spelare. Han är en av flera enastående unga spelare i England. Det här är ett utdrag från när Pep Guardiola öste superlativ över Phil Foden, 19, efter veckans vinst mot Dinamo. Det kändes som en fortsättning på när Pep i somras sade att Foden var den “mest talangfulla spelare han någonsin sett”, en spelare som “har allt för att lyckas”.

Problemet är bara, sade Pep, att Foden kanske inte hade fått tillräckligt med speltid. När han, i egenskap av Citys tränare, uppmärksammade den sparsamma speltiden kändes det som en naturlig brygga till att faktiskt ge honom mer speltid. Foden är trots allt den mest talangfulla spelare som Pep någonsin sett under sin tränarkarriär. Och då basade alltså Pep över Barcelona när Lionel Messi var 20-21 år..

Men 19-årige Fodens chanser verkar inte ha förbättrats under en allt mer pressad Pep. Kanske har det att göra med Liverpools briljans som gör att City inte vågar spela med mindre prövade spelare? Kanske har det att göra med att Foden faktiskt inte lever upp till förväntningarna? Pep ser ju trots allt honom varje dag och inte bara i matcherna. Det sistnämnda hade förvånat mig, då Pep fortsätter att ösa beröm över mittfältaren som imponerar i varje match han spelar.

Hittills har det blivit blott 83 minuter i Premier League för Foden. Istället har mittfältaren fått förtroende i Ligacupen och i överkomliga matcher i CL. Det förvånar mig. Främst för att David Silva lämnar nästa sommar. Kanske även för att City länge längtat efter en spelare i toppklass från de egna leden som fansen kan relatera till. Citys bärande ryggrad under 10-talet - Kompany, Fernandinho, Silva, Agüero - var sportsligt fantastisk men för fansen desto svårare att känna igen sig själva i.

Fodens korta inhopp denna säsong påminner om hur det såg ut för både ett och två år sedan.

Om det inte blir någon ändring på detta känns det som att City överväger att ersätta Silva med en extern lösning. Det hade både varit förvånande och dumt. Vi pratar trots allt om en spelare som Pep ser som mer talangfull än Messi.

Chelseas status riskerar ungdomarna

Förra veckans “PL-SPANINGAR” tillägnades Chelsea, som trots att klubben förlorade sin bästa spelare och som på grund av transferförbudet hade ett begränsat utbud av spelare har gjort det bästa av situationen. Tammy Abraham har äntligen fått chansen, liksom Mason Mount, Reece James och Fikayo Tomori.

Transferförbudet och Frank Lampards status inom klubben gjorde att förväntningarna var lågt satta och att det mesta hade tolererats. Äntligen fick Chelsea det som fansen ropade sig hesa efter under Maurizio Sarris ledning, då man kände sig distanserade och inte alls kände igen sig i Sarris Chelsea. Istället ville man rekrytera ledare och spelare som påminde om åren med John Terry och Lampard.

Första halvåret under Lampard har varit bättre än vad många förväntade sig. Men det märks att Chelsea är långt ifrån nöjda, att grunden visserligen har satts men att spetsen inte finns på plats. Lampard har erkänt att klubben tittar på förstärkningar redan i januari. Några spelare som nämnts som potentiella förstärkningar är Ben Chilwell, Nathan Aké, Jadon Sancho och Timo Werner. Efter Everton-förlusten började det skrikas om stora mittbacksnamn.

Jag tycker personligen att det kanske är en tråkig utveckling att man vill ta in Werner, som möjligen hade placerat succéspelaren Abraham på bänken. Detsamma gäller Sancho, vars intåg hade gjort att Callum Hudson-Odoi hade förflyttats ännu längre bort från planen. Och vad händer med stortalangen Tomori om en stjärnmittback köps in vid Rüdigers sida? Men det är ändå en tydlig markering för hur Chelsea ser på sig självt och den vinnarmentalitet som slagit rot under 2000-talet. Det är, hur man än vrider och vänder på det, ett sorts styrkebesked och vad fotbollen handlar om på denna nivå. Tyvärr.

Chilwell hade varit en perfekt lösning då Lampard inte har något förtroende för varken Emerson eller Marcos Alonso. Även Aké, som Chelsea har en utköpsklausul på, hade kunnat vikariera ute till vänster.

Möjligen ett möte mellan Artetas nutid och framtid

Vad kan man egentligen läsa in i snacket runt Pep Guardiola? Pep har vid flera tillfällen dementerat att han skulle lämna innan kontraktet löper ut sommaren 2021. Enligt uppgiftslämnare inom klubben håller Pep på att planera inför nästa säsong och har då identifierat flera lösningar för att transformera dagens åldrande och felbalanserade trupp. Å andra sidan hörs röster om hur det finns en klausul i kontraktet som innebär att Pep kan lämna redan nästa sommar.

Få personer vet vad som faktiskt försiggår. Min uppfattning är att Peps utvärdering kommer att baseras på hur säsongen fortlöper: Kan han toppa av två raka ligatitlar med en efterlängtad CL-titel? Ter sig spelartruppen allt tröttare och mer likgiltig till hans krävande och minutiösa ledarstil? Är han rätt person att röra om och leda nästa City-generation?

Inifrån City hörs att klubben, i allt större utsträckning, har börjat planera för livet efter Pep. Oavsett om detta blir till sommaren, eller 2021 eller senare än så.

Giovanni van Bronckhorst, som tillbringat tid runt om i Citys samarbetsklubbar, ska vara en seriöst alternativ. Desto mer sannolikt är att Mikel Arteta efterträder Pep. Arteta har fått ta allt större ansvar under sina år som hjälptränare och har i vissa matcher agerat huvudtränare med ansvar för laguttagningar och instruktioner. Han har fått beröm av spelarna och av diverse ledare inom klubben - och beskrivs som en Pep 2-0, som anammat Peps stil och filosofi. Arteta ska även vara en tränare som brinner för detaljer.

Men som The Athletic frågade sig: Om truppen börjar tröttna på Peps ledarstil, vilket är en naturlig utveckling under en genial men ack så krävande tränare, ska man då ersätta honom med en tränare som är en del av “etablissemanget” och som kallas för Pep 2.0? När Pep eventuellt lämnar kanske man är redo för något helt annat?

Brighton och Newcastle var intresserade av Arteta redan i somras. Han var likaså nära att skriva på för Arsenal som Arsène Wengers ersättare. Nu snackas det återigen om Arsenal. Vågar Arteta vänta på att Pep lämnar eller känner han att möjligheten att träna på Emirates är för bra för att tacka nej till? Det blir en intressant att följa när Arteta i helgen ställs mot Ljungberg i London.

Newcastle går som tåget - men fansen stannar hemma

Blott fyra lag har tagit fler poäng på de senaste fem matcherna än Newcastle. Steve Bruce har visserligen inte fått laget att spela någon Champagne-fotboll, men hans resultat med ett lag som verkade ämnat för Championship har överträffat allas förväntningar. Under den senaste månaden har vi sett hur Newcastle vunnit mot intressanta Bournemouth, Sheffield United och Southampton. För några omgångar sedan tog man poäng av City.

Trots det stannar fansen hemma. Det om något ger en rättvis bild av klubbens djupt rotade problem är hur förtvivlade fansen är.

I helgens ligamatch noterades St James lägsta publiksiffra sedan 2010, en säsong då klubben spelade i andradivisionen. Snittet för denna säsong har legat på runt 5,000 färre än ifjol. Denna uträkning är satt efter antalet sålda biljetter och räknar med att samtliga säsongare är på plats. Det är inte fallet.

I måndags kom beskedet att klubben ger bort gratis säsongskort till nuvarande säsongare för att försöka tämja missnöjet. Det är en otrolig utveckling för en klubb som en gång i tiden hade årslånga köer för säsongskort. Det är likaså otroligt att ägaren Mike Ashley kunnat spela på fansens lojalitet under så lång tid utan betydande protester på matcharenan.

För första gången på länge ser vi hur pressade klubbledningen och Ashley faktiskt är. Det är sorgligt att fansen ska behöva bojkotta det som man älskar och redan betalat tusentals kronor för. Men det är uppoffring som många tydligen är beredda att göra.

Blir intressant att se hur många som är på plats när Crystal Palace kommer på besök i nästa hemmamatch...

Ings börjar infria potentialen

Skador satte stopp för Danny Ings fortsatta karriär i Liverpool. På tre säsonger blev det 25 matcher och blott 4 mål. Men trots att Ings bara blev en i mängden och en spelare som Jürgen Klopp sällan kunde förlita sig på, var det intressant att höra Klopps avtackning.

- Det är en enastående person. Om hans personlighet och karaktär kunde säljas på flaska hade det blivit en succé världen över. Han är så otroligt positiv och fylld av energi. När jag kom hit var Ings en av spelarna som jag verkligen var taggad på att få coacha. Jag säger hejdå till en vän, men för Danny är det här bara början. Han har en ljus framtid och han har sin bästa tid framför sig, sa Klopp till Liverpool Echo.

- Det är en spelare som har allt för att lyckas.

Ings, 27, återvände till sina hemtrakter. Trots den stora prislappen innebar flytten att Ings skulle få tid att utvecklas i en mindre bevakad miljö och under mindre press. Samtidigt såg klubben honom som en centralgestalt i deras framtida planer.

Det har varit bra för Ings.

Förra säsongen blev det åtta mål och en assist på 25 matcher - ett godkänt facit. I år har han visat sig vara en av ligans mest giftiga. Elva mål och en assist på 18 matcher, alla turneringar inräknade, är ett makalöst facit och en starkt bidragande anledning till Southamptons lyft den senaste månaden.

Äntligen, Ings. Äntligen.