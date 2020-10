PL-SPANINGAR: "Skadekris ger Liverpool-talangen en sällsynt öppning"

Dubbla intressenter för Burnley

I en fotbollsvärld som ter sig alltmer reaktionär och expansiv, känns Burnley som ett lågmält undantag. Samtidigt som bottenlagen stod för flertalet stora värvningar i somras fick Sean Dyche nöja sig med åldrande Dale Stephens.

Men årets agerande på transfermarknaden var inget undantag, utan snarare regel för hur man agerat de senaste åren. Trots det har Dyches Burnley fortsatt rada upp fina tabellplaceringar, signerat fotbolls-Englands kanske tydligaste och mest väldisciplinerade filosofi.

Denna höst är det som att verkligheten har hunnit ikapp Burnley. På fem matcher har man tagit blott en poäng. Offensiven är uddlös och defensiven har inte gått att känna igen. Det går delvis att förklara med Ben Mees långtidsskada - men med undantag för några små, blixtrande aktioner av Dwight McNeil har det inte funnits mycket att glädja sig åt.

Nu talar det mesta för att förändring är på väg.

Tidigare i veckan började brittiska medier skriva om intresse från det amerikanska bolaget ALK Capital LLC. Nu verkar man även få konkurrens av den egyptiske affärsmannen Mohamed El Kashashy, som företräds av juristen Chris Farnell. Den senare har tidigare varit delaktig i ett försök att köpa Charlton, men har nu siktet inställt på Burnley.

Burnley har drabbats hårt av pandemin, som har stängt ner flera av de mer traditionella intäktskanalerna. Tidigare erfarenheter har visat att ett ägarskifte kan dra ut på tiden och att utförliga granskningar är att vänta. Men om det ska bli någon fortsättning i högstaligan gäller det nog att dagens intresse konkretiseras snarast och att Dyche får förstärka i vinterfönstret.

Tills dess gäller det att samla på sig så många poäng som bara möjligt. Först ut: Chelsea på Turf Moor. Regn och +11. Dags för säsongens första trea?

Dags för Rhys Williams, Klopp?

Virgil van Dijk är långtidsskadad, det har ingen missat. Men sedan dess har såväl Joel Matip som hans ersättare Fabinho dragit på sig skador. Plötsligt står Liverpool med blott en naturlig mittback till Jürgen Klopps förfogande när tre viktiga matcher väntar inom loppet av en vecka.

Men när tre dörrar stängs, öppnas en annan.

Skadekrisen kan nämligen innebära att Rhys Williams, 19, får chansen på riktigt.

Han har länge spåtts en lysande framtid men spelade så sent som i fjol i Kidderminster Harriers i division 6. Han imponerade under årets försäsong, och har sedan dess visat upp sig i ligacupen och nu senast i Champions League.

Av uttalanden från ledare i Liverpool att döma är Williams något utöver det vanliga, en spelare som njuter av de stora matcherna. Klopp öste beröm över 19-åringen efter gästspelet mot Midtjylland.

Till helgen väntar formstarka West Ham. För Liverpool en viktig match för att befästa sin position i tabellen - för Williams en möjlighet att göra startplatsen sin, åtminstone fram till det kommande landslagsuppehållet.

En tuff uppgift, absolut. Men Williams behöver däremot inte oroa sig över Michail Antonio, som ådrog sig en skada mot Manchester City och missar matchen.

Ovisst i jakten på ligatiteln

Mycket kan sägas om Tim Sherwood och den egentliga tajmingen på hans uttalande, men hans kommentar att Tottenham kan vinna ligan fångade ändå något som många tänkt på under säsongsinledningen. Premier League är up for grabs. Bara en sån sak.

Leicester lyckades tajma sin supersäsong med att samtliga toppkonkurrenter underpresterade å det grövsta. På många sätt påminner årets undantagssäsong om den för fem år sedan.

Visst talar mycket för att Liverpool tar sin andra raka, och att man främst kommer att utmanas av Manchester City och möjligtvis Chelsea. Men med publikens bortfall, nyckelspelare som tvingas sättas i karantän, och flera lag som ska kombinera ett redan hektiskt schema med Europaspel, känns årets säsong som något av en möjlighet för flera lag.

Leicesters 5-2-vinst mot Man City och Aston Villas 7-2-seger mot Liverpool visade att tyngdlagarna inte riktigt verkar stämma denna säsong.

Aston Villa, Leeds och Southampton kommer att falla i tabellen, men i toppen finns flera lag med tillräcklig hög nivå att faktiskt utmana favoriterna ända till slutet. Jag syftar då främst på Everton, Leicester och Tottenham. Samtidigt besitter Manchester United och Arsenal, om än fortsatt ojämna, en högstanivå i toppklass.

En tidigt utkristalliserad bottenstrid

Om toppen känns mer oviss än på mycket länge, är känslan den motsatta runt nedflyttningsstrecket. Fulham har fått en bedrövlig start på säsongen, och har redan -9 i målskillnad. Detsamma gäller Sheffield United, fjolårets sensation, Burnley och West Brom.

En säsong som denna känns degradering ännu farligare än vanligt, då fallskärmsbidragen knappast kommer att täcka upp för förlusterna som pandemin har medfört.

Det gäller således att inte hamna för långt efter, för tidigt. Därför känns helgens omgång viktig och eventuellt definierande för hur säsongen kommer att utveckla sig framöver.

Detta då både Burnley och Sheffield United ställs mot tuffast möjliga motstånd i form av Chelsea respektive Manchester City. Samtidigt tar Fulham emot West Brom på Craven Cottage. En vinst för hemmalaget och avståndet till mittenskiktet är plötsligt utraderat. En förlust och avståndet till lagen ovanför strecket är plötsligt fem gånger större än antalet poäng man hittills samlat på sig denna säsong.

Martial avstängd - Cavani mot Gunners?

Under fönstrets allra sista dagar gjorde Man United klart med Edinson Cavani. En målgaranti och en förebild för klubbens unga anfallstalanger, enligt vissa. En 33-årig, skadebenägen föredetting som var allt det man inte hade som målbild under sommaren, enligt andra.

Med största sannolikhet landar vi någonstans däremellan.

Cavanis tid i England har präglats av en första period i karantän följt av kortare inhopp för att jobba upp matchtempot. Mot Chelsea fick han en halvtimme, och i tisdags några minuter i slutskedet. Men då Anthony Martial är avstängd, och Mason Greenwood spelade från start mot Leipzig, finns möjligheten att Cavani i helgen går mot sin första match från start.

Ole Gunnar Solskjaer har tidigare formerat en offensiv trio med plats för blott en utpräglad spets. Men i tisdags fick vi se en mer traditionell tvåa i anfallet. Det senare kan vara att föredra om Cavani ska få plats vid Marcus Rashfords sida.

Till helgen väntar ännu en stormatch på Old Trafford. För United en match som kan förstärka bilden att man har något på gång - för Arsenal en möjlighet att vända en svagt sluttande trend.

Kan Cavani utnyttja den mittbackskris som råder i Arsenal?