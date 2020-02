PL-SPANINGAR: "The Shkodran Redemption"

Riskerar Watford småskadade spelare mot Liverpool?

Watford är ännu inte tillbaka på samma låga nivå som präglade säsongsinledningen, men känslan som infann sig i samband med att Nigel Pearson kom är som bortblåst. Inte en enda vinst på de fem senaste och med ett par månader kvar av säsongen är man nu nästjumbo.

Watford går en nervös säsongsavslutning till mötes och det kommer komma matcher som måste vinnas, som mot Crystal Palace nästa helg och Southampton och Norwich därefter.

Nu väntar Liverpool, som har 26 vinster senaste 27 matcherna och som siktar på att gå igenom säsongen obesegrad. Så sent som i december stod Watford för en riktigt imponerande insats mot just Liverpool, men trots det slutade matchen 2-0 till Jürgen Klopps gäng.

Det är inte i denna match som Watford väntas få med sig poäng, vilket har fått vissa brittiska tidningar att fråga sig om man verkligen bör spela med bästa möjliga lag och stressa tillbaka viktiga spelare som Tom Cleverley och Ismaila Sarr, som precis tagit sig tillbaka från skada, till en match som man oavsett vad ändå kommer att förlora.

Hur resonerar Pearson?

The Shkodran Redemption

Det känns både olustigt och fel en dag som denna att hylla något som har att göra med Arsenal. Insatsen under torsdagskvällen var inte bara svag, den gjorde fansen påminda om höstsäsongen och det lag som fullständigt imploderade under Unai Emerys sista månader.

Men den som följt Arsenals framfart under Mikel Arteta, vet också att det här var blott en plump i ett annars obesegrat protokoll under 2020. Visst har man noterats för flera oavgjorda matcher, men något har hänt. Det finns plötsligt en mening med det man gör, om än långt ifrån fulländad, och sättet som laget är strukturerat på har gjort att man inte längre är lika sårbart vid omställningar. Det här kan tyckas vara små förbättringspunkter som bör vara en självklarhet för en klubb av Arsenals dignitet, men man måste då komma ihåg att det här är samma lag som släppte till 30-talet avslut på mål i matcher mot Southampton och Watford.

Artetas jobb har hittills handlat minst lika mycket om att stoppa blödningen som att göra laget mer konkurrensdugligt igen.

Det var ingen högoddsare att Arsenal så småningom skulle komma igång. Desto mer förvånande är att Granit Xhaka och Shkodran Mustafi är spelarna som höjt sig mest och kanske varit starkast bidragande.

Det är bara några månader sedan Xhaka började bråka med fansen, vägrade be om ursäkt och sedermera förlorade kaptensbindeln. Där och då talade allt för att han hade gjort sitt, och flera som jag har pratat med menar att Arsenal hade ställt in sig på att sälja mittfältaren. Sen kom Arteta. Sedan årsskiftet har 27-åringen varit en av Arsenals bästa spelare, både på mittfältet men även under korta perioder i backlinjen.

Det här hade man inte räknat med, Mustafi! Mittbacken fanns inte med i en enda matchtrupp under hösten och har varit till försäljning i flera omgångar, men sedan någon månad tillbaka sitter han plötsligt på en ordinarie tröja. Flera starka insatser och Mustafi har hjälpt till att stabilisera upp försvarslinjen. Godkänd mot Olympiacos, till och med.

Coronaviruset i England

Vi har redan sett hur oro för coronaviruset har sett till att den kinesiska ligan har skjutits upp. Flera fall i norra Italien innebar likaså att Atalanta-Sassuolo och Inter-Juventus fick flyttas fram. Med allt flera smittade verkar det nu även som att den engelska fotbollen följer utvecklingen för att förstå vad som är nästa steg.

Mindre försiktighetsåtgärder har tagits av klubbarna själva, där Newcastle Steve Bruce har sagt till sina spelare att sluta med handskakningar inne på träningsanläggningen. West Hams tränare David Moyes berättade på fredagen att hans spelare fått varsin handsprit av klubben.

Men det är ändå inget mot vad brittiska Telegraph meddelade tidigare under dagen.

Enligt tidningen finns det en ökande risk att den brittiska riksdagen väljer att ställa in resterande matcher under säsongen om situationen förvärras. Eftersom man inte har några liknande incidenter att gå på, är det därför osäkert vad för effekter det kan få på säsongen.

Telegraph frågar sig om det här kan stoppa Liverpools jakt på ligatiteln, och hur man eventuellt agerar i fråga om nedflyttningsstriden.

Känns som att man greppar efter halmstrån här, va?

Vardys långa måltorka

Anfallaren har hunnit med att fylla 33 år, men trots det såg han i höstas länge bättre ut än någonsin tidigare. Det var kittlande att följa hur Jamie Vardy anpassat sig till en verklighet där hans snabbhet inte är vad den en gång var. Istället för att vara den som pressade, delegerade han istället uppgifter till sina medspelare. Han gick inte lika ofta i djupled, utan kom ofta istället in i straffområdet vid ett senare tillfälle.

Av allt att döma verkade detta inte hämma hans målproduktion. 17 mål på 18 matcher tog tog Vardy upp i överlägsen skytteligaledning, men sedan dess har något hänt. Det är nio veckor sedan Vardy senast noterades för ett ligamål.

The Guardian tog fram lite underliggande statistik bakom formdippen. Det handlar inte om att Vardy inte längre bidrar med något, då han fortfarande är viktig i spelet, men sedan årsskiftet kommer han inte till några farliga lägen. På de senaste sex matcherna har han endast noterats för åtta avslut, varav blott fyra på mål. Hans senaste avslut på mål kom 1 februari.

Super Sunday

Allt för ofta väljer sändande bolag att sprida ut storlagsmatcherna för att försäkra sig om att det finns en publik över hela flera dagar och hela omgången. Men då och då måste man rätta in sig efter logistiken kring Europaspelet, vilket öppnar för att flera storlag schemaläggs under en och samma dag.

Så är fallet på söndag.

Tidig förmiddag bjuder Everton över Manchester United till Goodison Park. Det blir en intressant match mellan Ancelottis manskap, som börjat spela en mer underhållande fotboll och som leds av anfallslinjen Richarlison-Calvert-Lewin som verkligen börjar hitta varandra. Gästerna har fått uppleva vad några veckor kan göra för stämningen runt en klubb. Det är inte länge sedan som det protesterades, men efter två raka ligavinster och en 5-0-seger i Europa League, blåser det plötsligt varma vindar över Carrington.

Senare på eftermiddagen reser Wolves till norra London för ett möte med ovissa Tottenham. Wolves har använt Europaspelet för att testa nya idéer och få igång ringrostiga spelare, och går in i helgens match med tätkänning. En helt annan känsla genomsyrar José Mourinhos lagbygge, som saknar viktiga spelare och inte riktigt verkar tro på sin egen förmåga. Spurs har rest sig från höstens mörker, men det är ändå smått bisarrt att se en CL-finalist lämna över initiativet i matcher på hemmaplan. Så, hur tar man sig an den här matchen?