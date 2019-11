Pochettino bryter tystnaden - kommenterar avskedet från Tottenham: ”Gav mitt allra bästa”

Mauricio Pochettino fick i förra veckan sparken från Tottenham efter en tuff inledning på säsongen. Argentinaren hade då varit tränare i klubben i fem och ett halvt år, där höjdpunkten var Champions League-finalen tidigare i år.

Nu har Pochettino för första gången valt att kommentera avskedet.

”Jag skulle vilja tacka Joe Lewis och Daniel Levy för att de gav mig möjligheten att vara en del av Tottenham Hotspurs historia. Jag skulle även vilja tacka alla jag har träffat under tiden i Tottenham, all personal i klubben och spelarna som var där under de fem och ett halvt åren.” skriver han i uttalandet enligt Daily Mail och fortsätter:

”Till sist skulle jag vilja rikta en speciell tanke åt fansen som gör den här klubben så otrolig med deras fantastiska support. Jag gav mitt allra bästa för att lyckas uppnå de målet jag blev tillfrågad att göra under vårt första möte. Det var lika många svåra utmaningar som det var spännande framgångar.”

”Bästa lycka till i framtiden, jag är säker på att våra vägar kommer att korsas igen.” avslutar han uttalandet.

Tottenham valde att ersätta argentinaren med José Mourinho, som på de två inledande matcherna som Spurstränare vunnit bägge matcherna.