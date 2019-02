Jansson om Bielsas högintensiva träning: "Ibland kan man känna sig trött inför match"

Sveriges landslagsback Pontus Jansson och hans Leeds har under stora delar av den här säsongen toppat Championship, men är efter helgens förlust mot Norwich tvåa i ligatabellen i England. Nye tränaren Marcelo "El Loco" Bielsas inträde i klubben har därmed hittills varit en succé med nästintill idel framgång på planen.

I veckans avsnitt av podcasten "Fotbollsexperterna", som släpps i morgon förmiddag, berättar Jansson om Bielsas tuffa träningsmetoder, där han bland annat får beskriva en vanlig träningsvecka i klubben.

- Det är mycket mer högintensiv träning och mycket mer löpningar som man gör under en träningsvecka till skillnad från vad man gjort tidigare. Vi spelar ändå i Championship som sägs vara den tuffaste ligan i världen med flest matcher och då har nästan ändå varje träningspass i princip löpning utan boll, högintensiva löpningar, maxlöpningar med sprint. Det gör vi nästan varje dag in till matchdag och till och med ibland dagen innan match, säger Jansson i Fotbollsexperterna.

Jansson berättar i avsnittet utförligt om hur en vanlig träningsvecka ser ut under Bielsas ledning. Veckan inleds vanligtvis på måndagen, två dagar efter match, med två gympass och löpning och därefter är det högintensiv träning under resterande delen av veckan med ett speciellt pass under onsdagen och veckans längsta pass under torsdagen.

- På onsdagen har vi något som kallas "mördarboll". Det är fotboll elva mot elva, men det är bara för att springa så mycket som möjligt, även för mig som är mittback. Det är väl mittbackarna som är de enda som ursäktas om man inte kommer upp till det han vill. Det är mycket med GPS, så det går inte att fuska, men mittbackarna är nog de enda som skulle kunna klara sig. Det handlar om att förbereda sig inför helgen, så de som inte startar spelar i de olika formationerna som vi tror motståndaren ska ha. Vi har olika block för det om fem, sex minuter. Det är extremt, säger Jansson i podcasten.

- Man tror sedan att det ska vara lugnt efter ett hårt pass, men då kör han vidare med ett av de längsta träningspassen i veckan på torsdagen. Han går igenom allt som kan hända i matchen. Det handlar om att försvara vid inlägg, försvar en mot en, försvar två mot två, uppspel, hur vi ska bygga upp bakifrån. Det är mycket uppdelat i träningarna då också, men hela tiden är det intensitet, löpningar och att jobba högintensivt hela tiden. När man börjar närma sig match vill man normalt sett gå ner lite, men torsdagsträningen är nog den längsta vi har i veckan, fortsätter han.

Trots att Jansson och hans lagkamrater ständigt får träna utifrån hur motståndaren spelar, så uppstår sällan förvirring på planen. Spelarna kan i stället vara trötta inför en match efter en tuff träningsvecka.

- Det värsta för oss är att man ibland kan känna sig trött inför match eftersom att vi har det så högintensivt. Han har en filosofi att om du är trött, så ska du träna ännu hårdare för att det ska bli bättre. Han har den filosofin och kommer inte att ändra sig. Vi trodde att han skulle förstå efter ett tag att den är ligan är lite tuffare och att man ibland måste vara lite smartare kring hur man tränar, men han har inte ändrat någonting, i stället bara kört på nästan ännu hårdare. Han har sin filosofi och släpper inte på den.

Däremot menar samtidigt Jansson att laget har tjänat på de högintensiva träningarna, då de orkade mer under exempelvis det täta matchandet runt jul och nyår.

- Nu var inte jag med under försäsongen, men i och med att den var så extremt hård med tre träningar om dagen, där de bodde på träningsanläggningen och var där från 8 på morgonen till 6, 7 på kvällen och tränade varje dag, plus matcher, så lade det grunden, säger Jansson.

- I början av säsongen går man också på mycket andra saker, att det är så kul att spela och sådär, så det gick på automatik hela vägen i början. Sedan hade vi flyt med mål i slutet av matcherna runt den tuffa perioden vid jul och nyår, så då tror jag att de andra var tröttare än vi var. Vi tjänade på det. När klockan tickade upp mot 65, 70, så var de döda oavsett vilka vi än mötte. Vi hade kraft och energi kvar för att avgöra. Träningen under veckan blir lättare när man ser att det ger resultat, men vissa matcher har inte varit bra. Då tror jag att den största anledningen är att vi har varit slitna och trötta.

I avsnittet diskuterar även C Mores experter vidare om Marcelo Bielsas träningsmetoder, samtidigt som Hasse Backe intervjuas om tränaren.