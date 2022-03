Pogba utsatt för inbrott - medan barnen sov: "Finns ingen värre känsla"

Flera stjärnspelare, däribland svenska landslagsspelarna Robin Olsen och Victor Nilsson Lindelöf, har blivit utsatta för inbrott senaste åren.

Nu bekräftar Manchester United-mittfältaren Paul Pogba att brottslingar tog sig in i hans hem under tisdagskvällen, då han spelade med United mot Atlético Madrid i åttondelsfinalreturen i Champions League på Old Trafford.

"I går kväll blev vår familjs värsta mardröm verklighet när vi fick inbrott i vårt hem medan våra bebisar sov i deras sovrum. Inbrottstjuvarna var i vårt hem i mindre än fem minuter men under den tiden tog de något mer värdefullt än allt vi har i vårt hem... Vår känsla av trygghet och säkerhet", skriver han i ett inlägg på Twitter.

ANNONS

Fransmannen fortsätter:

"Det inträffade under slutminuterna av gårdagens match när de visste att vi inte skulle vara hemma. Min fru och jag skyndade hem utan att veta om våra barn var säkra och oskadda. Som pappa finns det ingen värre känsla i denna värld än inte att vara där för att skydda sina barn och jag hoppas innerligt att ingen någonsin behöver känna det jag kände i går kväll. Av den anledningen skulle jag vilja erbjuda en belöning till den som kan hjälpa oss".

Enligt Manchester Evening News jobbar Manchester United nu ihop med klubbens spelare för att öka säkerheten gällande inbrott i deras hem.