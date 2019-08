Pogbas svar efter rasistiska kommentarerna: "Motiverad för att kämpa för nästa generation"

Manchester United-stjärnan Paul Pogba missade i måndags en straff mot Wolverhampton och blev efter matchen utsatt för rasism i sociala medier. Manchester United tog under tisdagen ställning och fördömde kommentarerna, samtidigt som Pogba nu själv väljer att gå ut och uttala sig om ämnet.

Pogba skriver, i ett inlägg på Twitter, att han, med anledning av de rasistiska kommentarerna mot honom, blir mer motiverad att kämpa mot problemet.

"Mina förfäder och mina föräldrar offrade sig för att min generation skulle få vara fri i dag, kunna arbeta, ta bussen, spela fotboll. Rasistiska förolämpningar är okunnighet och gör mig bara starkare och mer motiverad att kämpa för nästa generation", skriver han på Twitter.

Pogba är inte ensam den här säsongen om att ha blivit utsatt för rasism. Även Tammy Abraham fick ta emot hat efter en straffmiss mot Liverpool i Community Shield, samtidigt som Marcus Rashford också blev attackerad efter lördagens straffmiss mot Crystal Palace.

My ancestors and my parents suffered for my generation to be free today, to work, to take the bus, to play football. Racist insults are ignorance and can only make me stronger and motivate me to fight for the next generation. pic.twitter.com/J9IqyWQj4K