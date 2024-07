Pojkens kärlek till Elanga: "Älskar dig mer än pappa"

Ett klipp med svensken Anthony Elanga har fått stor spridning och kärlek i sociala medier.

I samband med Nottingham Forests match mot Luton förra året flögs en 13-årig autistisk pojke, Jesus Barriuso Souan, in från Spanien. Han fick äntligen se sitt älskade Forest live - samtidigt som han fick äran att gå ut på plan med sin stora idol Anthony Elanga.

Nu har de mötts igen.

I ett klipp publicerat av Nottingham Forest, som har fått stor spridning på sociala medier, kan pojken inte hålla tillbaka känslorna när han möter den svenske yttern.

- Jag älskar dig fortfarande mer än min egen pappa, säger han till Elanga varpå alla skrattar.

- Jag har saknat dig, kompis, säger Anthony Elanga.

Svensken ger också pojken en present, ett par fotbollsskor, och får sedan en kram av spanjoren.

- Jag lovar att vi kommer vinna många fler matcher denna säsongen. Oroa dig inte, avslutar Elanga.

Nottingham Forst kom på 17:e plats i Premier League förra året. Elanga står noterad för fem mål på 39 framträdanden med klubben.

"I missed you, my friend!" 🥹



A special reunion with Jesús ❤️ pic.twitter.com/00YHgjAkaE