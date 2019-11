Polischefen vid Hillsborough-katastrofen frikänd för dråp

Efterspelet till Hillsborough-katastrofen för 30 år sedan fortsätter än. I dag blev den polischef som var ansvarig under matchen friad av domstol för 95 dråp, rapporterar Sky Sports.

I Hillsborough-katastrofen omkom 96 människor och 766 skadades när Liverpool spelade FA-cupsemifinal mot Nottingham Forest 1989. 30 år har gått sedan den men fortfarande pågår de rättsliga efterföljderna från händelserna.

De omkomna och skadade supportrarna tillsammans med deras familjer har fört en kamp om rättvisa för att bevisa att supportrarna inte gjorde något fel i samband med matchen. 2016 fick de sin upprättelse när en jury fastslog att polisen släppte in för många personer på arenan samt att bristfällig planering inför matchen var bidragande orsaker till olyckan. Supportrarna blev tack vare det fria från ansvar för det inträffade.

Efter det har det följt rättegångar mot de poliser som hade ansvar under matchen, inklusive den ansvarige polischefen. Vid en rättegång tidigare i år kunde juryn inte enas om ett beslut för åtalet mot honom för 95 fall av dråp, vilket ledde till att rättegången fick gå om. Det 96:e och sista personen avled fyra år efter katastrofen, vilket under lagarna under tiden gör det omöjligt att åtala någon för ett dödsfall som skedde mer än 366 dagar efter skadorna uppstod.

Under dagen kom utslaget i rättegången mot den ansvarige polisen, som hela tiden har nekat till anklagelserna, där han blev friad från åtalet. Det rapporterar flera engelska medier, inklusive Sky Sports.

I rättegången tidigare i år dömdes Sheffield Wednesdays tidigare sekreterare för att klubben, som spelar sina matcher på Hillsborough, hade misslyckats med att säkerställa att det fanns tillräckligt med vändkors vid arenan. Detta ledde till att stora grupperingar av supportrar samlades utanför ingången till arenan och för det dömdes personen till några tusen pund i böter.