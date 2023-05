Pope hyllar Isak: "Han skjuter stenhårt"

Alexander Isak plockades in sent under sommarfönstret inför säsongen. Från Real Sociedad värvades han till Newcastle för 70 miljoner euro, motsvarande 785 miljoner kronor.

En som minns svenskens första träningspass med "Magpies" är den givna förstemålvakten, Nick Pope. Han minns det med rädsla, något han berättar om i Fozcast, Wrexham-målvakten Ben Fosters podd.

- Jag kommer alltid minnas Alexander Isaks första träningspass. Vi köpte honom för stora pengar och man är alltid lite spänd på att se hur nya spelare är, säger han och fortsätter:

- Vi körde en skottövning, stillastående, den bara rullade till honom och han fullständigt piskade in den. Med kraft. Jag tänkte också: "Jag tror inte det där var någon slump".

Efter att ha fått se ett skott från Isak på nära håll väntade sedan en längre övning och efter det hoppades Pope på att slippa genomföra skottövningar med svensken.

- Sedan körde vi en kvart av skottövningar och jag försökte bara skydda min kropp, otrolig för min hälsa. Han skjuter stenhårt, från alla håll. När jag klev av träning kände jag: "Jag hoppas jag slipper honom framöver".

Newcastle ställs senare under söndagen mot Arsenal hemma på St James’ Park.