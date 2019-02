Potter gick bet - Blackturn-tränare "Månadens tränare" i Championship

Under torsdagen nominerades den förre Östersund-tränaren Graham Potter till utmärkelsen "Månadens tränare" i Championship. Men när vinnaren presenterades gick Swansea-tränaren.

I stället tog Blackburn Rovers tränare Tony Mowbray hem priset. Laget har tagit maximala tolv poäng i januari och därmed närmat sig en playoffplats.

- Individuella pris är trevliga, men det är en reflektion på hur laget presterat och faktumet att vi tränat laget så att vi vunnit matcher, säger Blackburn-tränaren i en kommentar.

Graham Potter firade stora framgångar under sin tid som tränare i Östersund och ledde bland annat laget till Europa League-slutspel. I somras lämnade han sitt uppdrag och tog då över Swansea, som just nu placerar sig på 13:e plats i Championship.

