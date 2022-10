Potter om buropen: "Jag har inget att be om ursäkt för"

Nej, det blev ingen lyckad återkomst till Falmer Stadium för Graham Potter. Hans Chelsea förlorade nämligen med hela 4-1 mot Brighton och det var en seger som var välförtjänt.

Under matchens gång hördes burop riktade mot Potter, och när Brighton gjorde 2-0 hånades hemmafansen sin ex-tränare genom den klassiska sången: "Sacked in the morning". Efteråt gav Chelsea-tränaren sin syn på fansens tilltag.

- Jag har inget att be om ursäkt för eller säga förlåt för. Jag anser att jag gjorde ett bra jobb i klubben och lämnade den på en bra plats, men folk har rätt till sina åsikter, säger Potter till BBC.

Om förlusten säger Potter följande:

- Självklart är både resultatet och förlusten smärtsam. Vi återhämtade oss aldrig. Resultatet är smärtsamt. Men Brighton gjorde en bra match, särskilt i första halvlek. Man kan alltid kolla på målen och tänka att vi hade kunnat göra det bättre, men vi behöver ta ansvar. Vi hade mycket bollinnehav men det är ingen ursäkt, säger han och fortsätter:

- Vi hade några möjligheter att anfalla men tyvärr missade vi sista passningen eller tog inte tillvara på dem. Men det (förlusten) är en del av processen. Man behöver lida och känna smärta för att kunna växa och bli bättre. Ingen har sagt att vi är ett färdigskrivet kapitel än. Vi får ta med oss smärtan i dag och lär oss från det.

Chelsea ligger nu på femte plats i Premier League, åtta poäng bakom serieledaren Manchester City.