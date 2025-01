Potters drömdebut i återkomsten till Premier League

Graham Potter hoppades inleda sin nya tid som Premier League-tränare med en seger. Detta då hans West Ham tog emot Fulham på London Stadium.

Fulham inledde starkast och skapade flera bra möjligheter i matchens inledning.

Det var dock hemmapubliken fick jubla i mitten av den första halvleken då Max Kilman nickade bollen i nät efter en frispark. Firandet stannade dock av snabbt då engelsmannen blev avvinkad för offside.

Kort senare skulle dock ett godkänt 1-0-mål falla. Ett slarvigt Fulham-uppspel utnyttjades till fullo då spanjoren Carlos Soler bombade in ett distinkt avslut när han bjöds på ett halvt öppet mål utanför straffområdet.

Bubblor i luften och händerna i skyn från Potter vid sidlinjen. Kort senare skulle glädjen fortsätta. Tomas Soucek blev serverad framför mål efter ett mönsteranfall och tjecken gjorde inga misstag.

- West Ham fick ett rejält uppsving från det första målet. Soucek avslutar riktigt bra, sa Jobi McAnuff i Soccer Special.

- Marco Silva sjunker ihop i sin stol med en talande min. Han kommer att ryka inombords, kommenterade Sky Sports Ben Grounds.

Fulham skulle dock hitta sin väg in i matchen i den andra halvleken. Detta då Alex Iwobis inlägg såg ut att styras in av Raul Jimenez i den 51:a minuten. Via reprisbilderna gick det dock att se hur anfallaren aldrig rörde bollen och 1-2-målet tillskrevs därmed Iwobi.

Istället för kvitteringsforcering skulle dock Fulham bjuda West Ham på ännu ett mål. Den här gången var det Bernd Leno som dröjde med ett uppspel och Danny Ings snodde bollen. Lucas Paqueta gjorde sedan inga misstag och placerade in 3-1 i öppen bur.

Ned knappa kvarten kvar skulle dock Alex Iwobi åter ge Fulham hopp om att komma från London-derbyt med poäng. Ännu en gång riktade yttern ett inlägg som letade sig hela vägen in i nät. Den här gången var det Harry Wilson som störde Fabianski men aldrig rörde bollen.

Med blotts ett måls ledning blev det närvösa slutminuter för hemmasupportrarna på London Stadium.

- Det är en rejäl spänning i luften här. Kom ihåg att Potters Premier League-facit när hans lag leder med två mål eller fler i halvtid är sju segrar från sju tidigare tillfällen, kommenterade Sky Sports Ben Grounds.

Det var i slutskedet bitvis en hönsgård i West Hams straffområde när Fulham kom allt närmare en kvittering. Efter en tilltrasslad situation fick Adama Traoré möjlighet att sätta dit kviteringen men sköt högt över.

West Ham kunde hålla undan och bärga sin sjunde seger för säsongen och Graham Potters återkomst till Premier League blev en vinnande sådan.

Fulhams tränare Marco Silva för förståeligt besviken efter matchen.

- Vi straffas av våra egna misstag och det är vårt fel att vi förlorade matchen. Vi skapade tillräckligt många chanser för att ha vunnit och West Ham skapade inte mycket på egen hand, säger portugisen enligt Sky Sports.

Potter var glad efter segern och förklarade att engelsmannens frånvaro från strålkastarljuset på tränarbänken gjort honom gott.

- Jag insåg precis att jag hade 12 år av non-stop, som huvudtränare från division två i svensk fotboll till kvartsfinal i Champions League. Den resan kommer inte gratis. Det tar hårt. Jag insåg att jag behöver en paus och använder tillfället att reflektera, lära mig och fräscha upp min hjärna, säger Potter och fortsätter:

- Det slutade inte så bra på mitt förra jobb, men det kan hända ibland också. Då gällde det att vänta på rätt tillfälle och vänta på den tid då jag kände att jag var redo att börja jobba igen. Den här klubben var rätt möjlighet för mig, fantastisk klubb, bra stöd och stor ambition men det finns mycket att göra också.

Startelvor:

West Ham: Fabianski; Wan-Bissaka, Mavropanos, Kilman, Emerson; Rodriguez, Alvarez; Soler, Soucek, Paqueta; Kudus

Fulham: Leno; Castagne, Bassey, Andersen, Robinson; Pereira, Lukic; Wilson, Smith-Rowe, Iwobi; Jiminez