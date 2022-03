Premiärministern om Rysslands försök: "Är bortom all satir"

Under gårdagen gick Uefa ut med vilka länder som ansökt om att arrangera Fotbolls-VM 2028. På listan fanns bland annat Ryssland, vilket fått starka reaktioner från flera håll.

Nu uttalar sig Storbritanniens premiärminister Boris Johnson om förslaget, som enligt hans mening är bisarrt.

- Jag tycker att idén om att Ryssland skulle hålla i någon typ av fotbollsturnering eller kulturevent just nu är bortom all satir, säger Johnson enligt The Athletic.

The Guardian och Daily Mail rapporterade tidigare att Ryssland kan komma att straffas ytterligare om förbundet väljer att gå vidare med ansökan.

Den brittiske premiärministern menar att ingen borde ta Rysslands ansökan seriöst, och går hårt ut mot förslaget:

- Det bästa möjliga vore att hela den ryska väpnade styrkan omedelbart drar sig tillbaka från Ukraina och överlämna turneringen till dem, så klart, säger Johnson.

Rysslands landslag och klubblag är portade från fotbollsvärlden, men ryska fotbollförbundet är fortfarande aktiv medlem.