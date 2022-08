Premier League agerar mot sexuella övergrepp - inför obligatorisk undervisning

De senaste åren har Premier League skakats av flera fall där spelare anklagats och/eller dömts för sexuella trakasserier och övergrepp. Det senaste fallet kom så sent som i juli månad, då en spelare som uppgetts vara en stjärnspelare i sin klubb anhållits för misstanke om flera fall av våldtäkt.

Nu agerar Premier League.

Under onsdagen rapporterar den engelska tidningen The Telegraph att ligaledningen tillsammans med det engelska fotbollsförbundet, The Football Association, har tagit beslut om att alla spelare och ledare i Premier League-klubbar måste genomgå obligatorisk undervisning gällande sexuellt samtycke.

ANNONS

Tidigare har det bara varit spelare under 23 års ålder som behövt genomgå undervisningen.