Premier League backar klubbarna - kan göra motstånd mot spel på neutral mark

Premier League har rapporterats kunna avslutas på neutral mark. Nu gör klubbarna motstånd mot det, skriver The Times.

Storbritanniens regering gav tidigare under måndagen besked om att Premier League, som tidigast, kan återupptas den 1 juni i år inför tomma läktare till följd av coronavirusets utbrott. PL-klubbarna har sedan tidigare kommit överens om att man vill återuppta säsongen när det kan ske i säkerhet och med målet att det ska ske den 12 juni. På måndagen höll även representanter från samtliga klubbar ett nytt konferenssamtal.

Enligt engelska tidningen The Times kom då klubbarna överens om att be den brittiska regeringen om att få spela klart resterande delen av säsongen inför tomma läktare, men på klubbarnas hemmaarenor och inte på neutrala planer, vilket tidigare har varit uppe på tapeten som ett alternativ om säsongen ska komma igång igen, då det finns risk för att supportrar kan samlas utanför klubbarnas hemmaarenor under matcher och därmed bilda stora folksamlingar, vilket skulle kunna leda till risk för smittspridning av viruset.

Totalt sett uttryckte hälften av all PL-klubbar motstånd till att spela på neutrala planer, medan andra hälften av klubbarna var positivt inställda till det, skriver The Times.

Premier Leagues vd Richard Masters menar samtidigt att det finns en pågående dialog mellan ligaorganisationen, myndigheter, polis och säkerhetspersonal.

- Alla skulle föredra att spela hemma och borta om det är möjligt, och det är uppenbart att vissa klubbar känner starkare för det än andra, säger han enligt BBC och fortsätter:

- Vi har kontakt med myndigheterna och lyssnar på deras råd, samtidigt som vi också representerar klubbarnas åsikter i diskussionen.

BBC rapporterar även att PL-klubbarna fortsatt vill återuppta säsongen.