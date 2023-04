Premier League fattar historiskt beslut - klubbarna enade

Som första sportliga i Storbritannien har Premier League idag fattat ett beslut att man förbjuder bettingsponsorer på magen av lagens tröjor.

Det kommer dock dröja ett tag innan samtliga gamblingföretag är väck från framsidan av Premier League-lagens tröjor. För att underlätta för klubbarna har man i beslutet fattat att förbudet träder i kraft inför säsongen 2026/2027.

"Beslutet fattades på ett omfattande samråd som involverar ligan, dess klubbar och departementet för kultur, media och sport som en del av regeringens pågående översyn av nuvarande spellagstiftning", skriver ligaorganisationen i ett pressmeddelande.

Premier League meddelar samtidigt att man jobbar med andra sporter för att komma fram till en typ av sponsring för ansvarsfullt spelande.

I säsongens upplaga av Premier League är det Bournemouth, Everton, Fulham, Leeds, Newcastle United, Southampton, Brentford och West Ham som har bettingföretag på framsidan av tröjan.

