Premier League-klubbarna enade – vill spela klart säsongen

Klubbarna i Premier League höll under fredagen ett möte om hur de ska göra med nuvarande säsong. Där enades de om att säsongen ska spelas klart. Samtidigt måste nuvarande säsong startas om senast i juli – för att nästa säsong ska kunna inledas i september.

Samtliga klubbar i Premier League höll under fredagen ett videomöte där det huvudsakliga ämnet var att diskutera hur de ska göra med nuvarande säsong. Klubbarna enades om att de vill spela klart säsongen, men att det i nuläget inte finns ett datum när den behöver spelas klart som senast, skriver Sky Sports.

- Vi är medvetna om den bedrövelse som covid-19 orsakar och våra tankar är hos alla de som direkt har påverkats av pandemin. Precis som med andra företag och branscher arbetar Premier League – och våra klubbar – med olika scenarion. Vi samarbetar med intressenter, inklusive rättighetsinnehavare, och vårt mål är att se till att vi kan fortsätta spela när det är säkert att göra det och då regeringen stödjer det, säger en talesperson för Premier League enligt Sky Sports och fortsätter:

- Vårt mål är fortfarande att avsluta säsongen, men under den här tiden är alla datum preliminära med tanke på coronavirusets påverkan och dess utveckling.

Senare under fredagen uppgav dock The Telegraph att klubbarna i Premier League har blivit tillsagda att säsongen 2020/2021 måste starta den första veckan i september, senast. Deadlinen sätter därmed press på Premier League som inom kort måste fatta ett beslut hur de vill göra med nuvarande säsong, då de måste starta om nuvarande säsong senast i juli, skriver The Telegraph.

För de flesta lagen i ligan återstår nio matcher innan de har spelat klart sina matcher, med undantag för fyra klubbar som har tio matcher kvar.