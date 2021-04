Premier League-klubbarnas bojkott - stänger ner sina sociala medier

Flera Premier League-spelare har under den här säsongen blivit utsatta för rasism och olika former av diskriminering i sociala medier. Klubbar och spelare har gång på gång markerat mot det, men utan resultat. Hatet har i stället fortsatt.

Nu rapporterar BBC att samtliga klubbar i Premier League, English Football League och Women's Super League bestämt sig för att bojkotta alla sociala medier-plattformar i fyra dagar som en markering mot all rasism och diskriminering, som spelare utsatts för under senaste tiden. Detta i ett försök att bekämpa all form av diskriminering.

Enligt BBC kommer bojkotten att börja den 30 april och sedan pågå över den 3 maj. Även spelare kommer att vara en del av bojkotten.

- Den här bojkotten signalerar vår kollektiva ilska, säger antirasismorganisationen Kick It Outs ordförande Sanjay Bhandari enligt BBC.

- Genom att vi tar bort oss själva från plattformarna, så gör vi ett symboliskt ställningstagande gentemot de med makt. Vi vill att ni agerar. Vi vill att ni gör en förändring. Vi vill att sociala medier-företag gör sina plattformar till en fientlig miljö för troll snarare än för fotbollsfamiljen, fortsätter han.

Sheffield Uniteds David McGoldrick, som blev utsatt för rasism i sociala medier i fjol, är också positiv till bojkotten.

- Många spelare har blivit utsatta. Något måste hända. Det är för lätt att bli utsatt för rasism där, säger han enligt BBC.

Brighton & Hove Albions Neal Maupay håller med:

- Spelarna blir utsatta för mycket online och vi måste bekämpa det. Det här är ett bra sätt att göra det på. Det är bra att vi gör det här tillsammans, säger han enligt BBC.

The Football Supporters' Association, League Managers' Association, Women in Football, Women's Championship är andra organisationer, som också bestämt sig för att bojkotta Twitter, Facebook och Instagram samma dagar. Tidigare har även Championship-klubben Swansea bojkottat sociala medier i ett försök att bekämpa rasism.