Premier League-mötet avbröts - efter sjukdomsfall i publiken

Det var strax innan halvtidsvilan i söndagens Premier League-möte mellan Newcastle och Tottenham på St James Park som matchen tillfälligt avbröts. Flera spelare hade då uppmärksammat domaren om ett misstänkt sjukdomsfall i publiken.

Sjukvårdspersonal på arenan sågs springa över planen till läktaren för att ge den drabbade åskådaren vård, varpå domaren tog beslutet att stoppa matchen. Spelarna lämnade då planen och gick in till omklädningsrummen. Efter händelsen meddelade Premier League att matchen tillfälligt hade blivit pausad på grund av ett "medicinskt problem i publiken".

Efter ett kortare uppehåll kom spelarna tillbaka ut på planen för att slutföra den första halvleken, då det återstod sju minuter till paus när spelet avbröts.

Newcastle meddelade senare att läget med supportern, som var i behov av akut medicinsk hjälp, hade stabiliserats. Supportern hade då lämnat arenan och förts till sjukhus.

Matchen fullföljdes och Tottenham lyckades till slut besegra Newcastle med 3-2 på bortaplan.

The supporter who was in need of urgent medical assistance has been stabilised and is on their way to hospital.



Our thoughts are with them. 🖤🤍