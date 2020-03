Premier Leagues drag - förbjuder handskakningar

Det har tagits till många åtgärder i fotbollsvärlden för att stoppa coronaviruset. Matcher har spelats bakom stängda dörrar, eller skjutits. Även på planen har åtgärder vidtagits och Fotbollskanalen kunde i onsdags berätta att spelare och ledare inte får skaka hand i Algarve cup, för att undvika smittspridning.

Nu tar Premier League till samma knep. Ligan meddelar att man inte tillåter spelare, ledare eller domare att skaka hand i samband med matcherna. Även Premier League motiverar det med att man vill undvika smittspridning. Beslutet gäller tillsvidare.

The Premier League fair-play handshake will not take place between players and match officials from this weekend until further notice based on medical advice



Full statement: https://t.co/m1owLqUol8 pic.twitter.com/DkvzRyePzX