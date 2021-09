Prognosen för United-stjärnans återkomst - efter operationen

Det var efter sommarens EM-turnering som Marcus Rashford, 23, meddelade att han behövde genomföra en axeloperation för att få bukt på sina långvariga skadebekymmer. Anfallsstjärnan har därför missat både försäsongen och säsongsinledningen i klubblaget Manchester United, men nu kan en comeback vara nära.

Under måndagen skriver 23-åringen på Twitter att han ska träffa en läkare på fredag för en uppföljning av operationen. Om axeln ser bra ut kommer han att få grönt ljus att delta i lagträning igen, med full kontakt.

Om Marcus Rashford får tillåtelse att återgå till full träning skulle han eventuellt kunna göra comeback i Manchester United-tröjan efter landslagsuppehållet, vilket i så fall skulle bli i bortamötet med Leicester City den 16 oktober.

Marcus Rashford spelade 57 matcher förra året och noterades för 21 mål och 15 assist.

Happy Monday. I see the doctor on Friday for a consultation. All being well, I will get the green to join in with contact training again.