Protester utanför Stamford Bridge: "Vill ha vårt Chelsea tillbaka"

BBC:s utsände rapporterade att ett hundratal Chelsea-supportrar samlats utanför Stamford Bridge inför tisdagens Premier League-match mot Southampton.

Fansen skanderade bland annat "Vi vill ha vårt Chelsea tillbaka" och sjöng namnet på klubbens tidigare ägare Roman Abramovitj.

Det hela skedde i en protest mot Chelseas nuvarande ägare, konsortiet BlueCo som leds av Clearlake Capital och Todd Boehly.

"BlueCo, sluta döda Chelsea - försvinn från vår klubb" stod det på en banderoll som supportrar höll upp.

"Ni förstör vår klubb", löd budskapet på en annan banderoll.

Chelsea gick sedan ut och vann matchen med 4-0 mot ligajumbon. Ett resultat som skickar upp Chelsea på en tillfällig fjärdeplats inför onsdagens Premier League-matcher.

There is a protest outside Stamford Bridge involving some Chelsea supporters.



A group of fans have been chanting "we want our Chelsea back" ahead of tonight's game. #BBCFootball pic.twitter.com/4DTK7STI7L