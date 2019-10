Pulisic med historiskt hattrick i Chelseas seger

Chelsea köpte i vintras Christian Pulisic, för vad som uppges vara runt 700 miljoner kronor, från Borussia Dortmund. Det blev en omtalad övergång sett till pris och tidigare leverans från amerikanen i Bundesliga, men under lördagskvällen visade Pulisic varför Londonklubben möjligen valde att satsa på honom i vintras.

Pulisic, som under den här säsongen har fått varierat med speltid genom både inhopp och matcher från start, stod i första halvlek för två mål mot Burnley på bortaplan och fullbordade i den 56:e minuten sitt hattrick till 3-0. Därmed blev han yngste Chelsea-spelare någonsin, med 21 år och 38 dagar på nacken, att stå för ett hattrick i Premier League. Tidigare hade nuvarande lagkamraten Tammy Abraham rekordet från i mitten av september i år, men nu blev det alltså utraderat ur historieböckerna.

- Det är mitt första professionella hattrick, så jag glömde nästan matchbollen. Lyckligtvis påminde mina lagkamrater mig om det, säger Pulisic enligt BBC.

- Jag vill bara vara ute på planen, hjälpa mina lagkamrater och göra skillnad. Jag tänkte inte att det skulle bli enkelt, men jag har kommit in ett par gånger under senaste veckorna och jag är glad över att ha fått starta i dag. Det var en speciell kväll, fortsätter han.

Willian fyllde senare på till 4-0 och därefter höll Chelsea undan till seger med 4-2 och tre poäng. Londonklubben är nu fyra i ligan med fem poäng upp till Liverpool i serieledning.

