Rafael Benítez uppges vilja ta över Newcastle

För snart ett år sedan lämnade han Newcastle för kinesiska Dalian Professional. Nu kan Rafael Benítez återvända till Premier League-klubben, uppger The Telegraph.

För drygt en månad sedan uppgav BBC att Newcastles ägare Mike Ashley var i långt gångna förhandlingar om att sälja klubben. Ny ägare väntas till 80 procent bli den statliga saudiska investeringsfonden PIF, som Saudiarabiens kronprins Mohammed bin Salman kontrollerar. Affären, som sägs kosta omkring 3,8 miljarder kronor, kan gå i lås den här veckan, uppger The Telegraph.

I dag heter Newcastles tränare Steve Bruce, men i och med att en affär med bin Salman väntas bli klar inom kort väntas även en ny tränare komma in i klubben. Ett av namnen som har nämnts att ta över The Magpies är den tidigare Tottenham-tränaren Mauricio Pochettino. Nu uppger dock The Telegraph att Rafael Benítez vill göra comeback i Premier League-klubben.

Benítez, i dag tränare för kinesiska Dalian Professional där svenskduon Marcus Danielson och Sam Larsson spelar, tränade Newcastle mellan mars 2016 och juni 2019. Om spanjoren nu återvänder till Premier League-klubben ska han vilja locka över Manchester Citys John Stones samt Chelseas Ross Barkley till laget, uppger sajten.