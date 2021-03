Raiola svingar mot Ferguson: "Bryr mig inte ett skit"

Den franske landslagsmittfältaren Paul Pogba, 28, återvände till Manchester United sommaren 2016 efter fyra år i Juventus.

Sir Alex Ferguson, som var United-manager när Pogba lämnade klubben 2012, har tidigare sagt att Pogbas agent Mino Raiola manipulerade spelaren till att lämna United. Nu ger Raiola svar på tal.

- När Ferguson kritiserade mig var det den största komplimangen någon kunde ge mig. Fantastiskt. Ferguson är van vid att folk kommer in och säger "Yes sir, yes sir" hela tiden. Jag bryr mig inte vad Ferguson säger, berättar Raiola för The Athletic.

Han fortsätter:

- Allt jag behöver säga är att när Ferguson lämnade Manchester United, då gav Uniteds ägare (Glazer-familjen) mig rätt genom att köpa tillbaka Pogba. För jag ville inte plocka bort Pogba från United. Men han (Ferguson) trodde inte på Pogba.

Raiola passar även på att rikta kritik mot attityden från stora managers som Ferguson och Pep Guardiola i deras kontakter med agenter.

- Med Ferguson och Guardiola har jag problemet - och jag tror att det håller på att ändras nu - att de tycker att vi borde ge efter för dem för "annars får du ingen spelare till Manchester United i morgon". Jag bryr mig inte ett skit om jag aldrig får en spelare till United igen. Jag är inte i deras händer. Jag är självständig, säger Raiola.