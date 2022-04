Rangnick förklarar - därför slog inte Ronaldo straffen mot Arsenal

Det var i början på andra halvlek mellan Arsenal och Manchester United, vid ställningen 2-1, som gästerna fick straff efter att Nuno Tavares fått bollen på armen i samband med en hörna.

United-mittfältaren Bruno Fernandes klev fram för att försöka kvittera, men slog straffen i stolpen och ut. Lite senare utökade Granit Xhaka i stället till 3-1 för Arsenal, vilket också blev slutresultatet när "The Gunners" tog tre tunga poäng i kampen om fjärdeplatsen i Premier League.

Cristiano Ronaldo fanns på planen när United tilldelades straff och blev dessutom hjälte från elva meter i segern mot Arsenal i höstas. Trots det var det hans portugisiske landsman Fernandes som stegade fram i dag. Nu berättar United-managern Ralf Rangnick att Ronaldo själv valde att avstå från att slå straffen.

- De två pratade om det och Cristiano sa till mig efteråt att han inte kände att han skulle ta straffen. Det var därför Bruno tog den, säger Rangnick på presskonferensen enligt Talksport.

Ronaldo var tillbaka i spel igen efter att ha missat matchen mot Liverpool sedan hans nyfödda son tragiskt dött i samband med födseln.

Rangnick on why Cristiano Ronaldo didn't take the penalty: "The two of them talk about it and Cristiano told me he didn’t feel well enough, or didn’t feel as though he should take the penalty – and that’s why Bruno took it." #mulive [@talkSPORT]