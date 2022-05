Rangnick förklarar Lingard-nobben: "En del av fotbollen"

Manchester United-mittfältaren Jesse Lingard, 29, sitter på ett utgående avtal och spekuleras lämna i sommar. 29-åringen har fått varierat med speltid under den här säsongen och blev i måndags kvar på bänken i vårens sista hemmamatch mot Brentford på Old Trafford. I stället fick Fred, Edinson Cavani och Phil Jones hoppa in i andra halvlek.

Efteråt rasade Lingards bror Louie Scott över det på Instagram, vilket fick stor uppmärksamhet i England. Scott tyckte bland annat att Lingard inte fick en värdig avtackning av United på Old Trafford.

Nu förklarar tränaren Ralf Rangnick varför han inte valde att byta in Lingard i matchen.

- Till att börja med, under de senaste veckorna och under min tid har han spelat fler matcher än vad han brukade göra, säger Rangnick enligt Daily Mail och fortsätter:

- Nummer två, på matchdagen mot Chelsea bad han mig om att inte vara med i matchen och på träningen dagen efter av familjeskäl. Med bara tre byten var jag tvungen att ta ett beslut mellan Edinson Cavani, Jesse Lingard och unge Alejandro Garnacho, som jag skulle älska att ge chansen.

- Jag tog beslutet att sätta in Edinson. Om jag hade bytt in honom (Lingard) hade någon kanske frågat om det inte var klasslöst att inte sätta in Cavani eller Garnacho. Efter två byten måste du ta ett beslut och det kommer inte att falla alla i smaken. Det är en del av fotbollen.

Rangnick vill vidare inte kommentera Lingards brors inlägg på Instagram.

- Om jag ska vara ärlig läser jag inte så mycket. Jag har inte haft tid att läsa de senaste sex månaderna. Jag är inte på Instagram och jag är inte på Facebook. Jag är inte aktiv på de plattformarna, säger han och fortsätter:

- Mitt fokus har varit på att utveckla laget. Det är alltid någon som lägger ut något i sociala medier och det är viktigt att inte läsa för mycket av det.

Manchester United ställs på lördag mot Brighton på bortaplan i Premier League. Manchester United är placerat på sjätte plats i den engelska högstaligan.