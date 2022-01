Rangnick hyllar Elanga: "Visade exakt det jag förväntade mig"

Anthony Elanga, 19, fortsätter att ta steg framåt i Manchester United. I helgen gjorde den svenska anfallstalangen sin första ligastart för säsongen mot Aston Villa och efteråt fick han beröm av bland andra Victor Nilsson Lindelöf.

- Om han (Elanga) fortsätter göra sakerna han gör för tillfället tror jag att han kommer ha en fantastisk framtid framför sig. Allt handlar om att förbli ödmjuk och fortsätta jobba hårt, sa Nilsson Lindelöf.

United-managern Ralf Rangnick gillade också vad han såg av Elanga senast, berättar tysken inför onsdagens Premier League-match mot Brentford.

- Jag tycker att han gjorde bra ifrån sig. Han visade mig exakt det jag förväntade mig att han skulle leverera i den matchen, säger Rangnick på tisdagens presskonferens och fortsätter:

- Han lyssnar och försöker lägga ner allt arbete i sitt spel. Jag var nöjd med hans insats över de 75 minuter han spelade.

Hittills har Elanga "bara" spelat för det svenska U21-landslaget, där han imponerade stort i höstens EM-kval. 19-åringen har noterats för sex matcher med Uniteds A-lag den här säsongen och förlängde nyligen sitt kontrakt till 2026.

