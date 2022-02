Rangnick kritisk mot "handsmålet": "Hur kan det vara oavsiktligt?"

Det var i den 64:e minuten, vid ledning 1-0 för Manchester United i FA-cupmatchen på Old Trafford, som Middlesbrough-spelaren Duncan Watmore slog upp bollen på sin egen hand i offensivt straffområde. Sedan passade han den vidare till lagkamraten Matt Crooks som glidtacklade in 1-1 från nära håll.

Flera United-spelare vinkade instinktivt efter hands på Watmore, men huvuddomaren Anthony Taylor valde att låta målet stå. Han fick också medhåll av VAR-domaren Stuart Attwell och kvitteringsmålet blev därmed godkänt.

Anledningen är en ändring i handsregeln som IFAB, organisationen som ansvarar för fotbollens regelverk, sjösatte i somras. Den nya regeln betyder att en oavsiktlig hands, vilket domarna bedömde att Watmores var, bara ska bestraffas om samma spelare slår bollen i nät. I och med att Watmore spelade bollen vidare till Crooks blev målet alltså godkänt.

Middlesbrough gick därefter segrande ur straffläggningen efter Anthony Elangas miss i den åttonde omgången, vilket betyder att Manchester United chockartat nog är ute ur FA-cupen.

Efteråt var United-managern Ralf Rangnick starkt kritisk till att Middlesbroughs 1-1-mål godkändes.

- Hur kan det vara oavsiktligt om han kontrollerar bollen uppe i luften med sin hand? Det var tydligt att det (målet) inte skulle stå, men i slutet var jag väldigt överraskad att det gjorde det, säger Rangnick till BBC.

Middlesbrough-managern Chris Wilder medger att han först trodde att målet skulle dömas bort.

- Jag trodde på en gång att det var hands. Jag trodde att målet skulle tas bort och jag är överlycklig att det inte gjorde det, säger Wilder till ITV.

Manchester United hade hela 30 avslut mot mål under 120 minuters spel och brände flera chanser till att avgöra matchen före straffläggningen. Bland annat missade Cristiano Ronaldo en straffspark i första halvlek.

