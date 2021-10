Rashford: "Jag skämdes - jag skäms"

Manchester United föll i söndags mot Liverpool med 5-0 på Old Trafford i Premier League. Efter matchen har United fått utstå hård kritik, precis som att tränaren Ole Gunnar Solskjær spekuleras sitta löst på sin post.

Nu går Marcus Rashford ut med ett meddelande till klubbens supportrar på Twitter.

"Jag kan inte ljuga. Ni har inte hört från mig här eftersom att jag, som United-supporter, inte vetat vad jag ska säga efter i söndags. Jag skämdes. Jag skäms. Våra supportrar är allt och ni förtjänar inte det. Vi jobbar hårt för att försöka fixa det här", skriver han på Twitter.

Den 23-årige engelske anfallaren gjorde 62 minuter på planen i storförlusten och är den här säsongen noterad för två mål på tre framträdanden. Manchester United är på sjunde plats med 14 poäng efter nio matcher i Premier League.

United ställs härnäst mot Tottenham borta på lördag i ligan.

I can’t lie you haven’t heard from me on here because as a United fan I didn’t really know what to say after Sunday. I was embarrassed. I am embarrassed. Our fans are everything and you didn’t deserve that. We’re working hard to try and fix this. We have to redeem ourselves.