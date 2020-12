Rashford stor hjälte för Manchester United

Det var ett Manchester United utan skadade Victor Nilsson Lindelöf som tog emot Wolverhampton på hemmaplan. En seger skulle sätta press på tabellettan Liverpool inför deras möte med Newcastle under onsdagen. Poängtapp skulle innebära förlorad mark i toppstriden.

Första halvlek bjöd inte på supermycket i chansväg och båda lagen kände på varandra i hopp om att ett misstag skulle uppstå från motståndarna.

Så blev det inte.

Närmast mål i första halvlek var Romain Saiss i Wolves som med ett avslut från nära håll testade David de Gea i Uniteds mål, som dock kunde rädda med en vass reflexräddning.

I den andra öppnade spelet upp sig en aning och bland annat hade Edinson Cavani en boll i nät, men uruguayanens mål dömdes bort för offside. Med kvarten kvar testade också Paul Pogba lyckan från distans men mittfältarens avslut räddades av Rui Patricio i Wolverhamptons mål.

Under matchens sista tio minuter skapade United tryck mot Wolves mål. Och till slut fick man utdelning. På tilläggstid, i den 94:e minuten, fick Marcus Rashford bollen till höger i straffområdet och via en Wolves-spelare gick engelsmannens avslut in i nät.

Målet blev matchens sista och United knappade därmed in på Liverpool i tabelltoppen. Avståndet upp till förstaplatsen är nu två poäng.

- Det är det avgörande målet. Förmodligen inte det mest vackra målet, men vi tar det vi får, tre poäng, och går vidare, säger Rashford till BBC efter matchen.

- I dag hade vi det tufft, men det var något som vi förväntade oss och vi klarade av att vinna.

Wolves tränare Nuno Espirito Santo:

- Det här är fotboll och en process där vi hela tiden lär oss. Det är hårt att åka på baklängesmålet på tilläggstid men du kan inte tycka synd om dig själv. Du måste titta framåt.

Startelvor:

Manchester United: De Gea - Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Telles - Pogba, Fernandes, Matic - Greenwood, Cavani, Rashford.

Wolves: Patricio - Kilman, Coady, Saiss - Hoever, Moutinho, Neves, Ait-Nouri - Traoré, Neto, Vitinha.