Rasistattack mot United-stjärnan: "Mänskligheten när den är som värst"

Trots flera fina lägen kryssade Manchester United borta mot Arsenal (0-0). Marcus Rashford hade inte en av sina bättre kvällar, och byttes ut i den 80:e minuten. Efter matchen riktades rasistiska påhopp mot anfallaren på sociala medier. Vid midnatt gick 23-åringen ut och gav svar på tal.

"Mänskligheten och sociala medier när den är som värst. Ja, jag är en svart man och är stolt över det varje dag. Ingen, eller någon kommentar, kommer få mig att känna annorlunda. Så jag är ledsen om ni sökte efter en stark reaktion, ni kommer helt enkelt inte få det", skriver United-stjärnan på Twitter.

Han fortsätter:

"Jag kommer inte dela skärmdumpar. det vore oansvarigt att göra. Jag har fantastiska barn av alla färger som följer mig och de behöver inte läsa det. Vackra färger borde bara bli firade.

Rashford har på 21 matcher gjort sju mål och fem assist för Manchester United, som logger tvåa i ligan, tre poäng bakom Manchester City.

23-åringen har tidigare hyllats Storbríttanien runt för sitt arbete med skolbarns rätt att få mat.

Humanity and social media at its worst. Yes I’m a black man and I live every day proud that I am. No one, or no one comment, is going to make me feel any different. So sorry if you were looking for a strong reaction, you’re just simply not going to get it here 👊🏾