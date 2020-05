Regeringen bekräftar - kan bli PL-fotboll tidigast i juni

Tidigare under måndagen rapporterade engelska tidningen The Telegraph att det lutar mot att Premier League, som just nu är tillfälligt stoppat till följd av coronaviruset, kan dra igång igen den 12 juni. The Telegraph skrev att den brittiska regeringen, på måndagen, förväntades ge det beskedet till bland annat klubbarna i den engelska högstaligan.

Nu har den brittiska regeringen gett just det beskedet, skriver BBC. Regeringen har meddelat att ingen professionell idrott får genomföras i landet före tidigast den 1 juni. Efter det kan det möjligen bli Premier League-fotboll igen och då, enligt The Telegraph, den 12 juni i år.

Regeringen har, enligt BBC, publicerat ett 50 sidor långt dokument som är en vägledning för hur man ska börja lätta på åtgärder, som vidtagits till följd av pandemin, i England. Det andra steget i den planen är att tillåta kultur- och idrottsevenemang bakom stängda dörrar, samtidigt som man ska undvika social kontakt för att undvika smittspridning.

PL-klubbarna förväntas nu, på måndagen, hålla ett möte med vidare diskussioner om hur säsongen ska kunna återupptas igen.

Liverpool toppar den engelska högstaligan i överlägsen stil.