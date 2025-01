Regeringen ger grönt ljus till nya Old Trafford - och stöttar ekonomiskt

Redan i somras rapporterade The Athletic att Manchester United hade börjat planera för att bygga en ny jättearena med plats för omkring 100 000 åskådare.

Senare, i september, presenterade klubben resultatet av en förstudie från Oxford Economics. Man hade tittat närmare på vad vinningen skulle vara med att utveckla området Trafford Park, och det var i överlag positivt. En förvandling av området och en ny "världsklassarena" skulle rendera i 92 000 jobb, 17 000 bostäder och 1,8 miljoner besökare årligen. Det skulle även stärka den brittiska ekonomin med 7,3 miljarder pund, omkring 100 miljarder kronor, om året, visade studien.

Nu har den brittiska regeringen gett grönt ljus, meddelar Manchester United. Regeringen kommer även stötta upp ekonomiskt när arenan, och området, ska få en förvandling.

- Att leverera en stadion i världsklass kan vara katalysatorn till en stor förnyelse av ett område i Manchester som kräver nya investeringar för att frodas igen. Vi kan inte nå det bredare målet på egen hand, därför välkomnar vi beskedet från finansministern och det fortsatta stödet från borgmästaren, säger United-direktören Omar Berrada.

Han fortsätter:

- Om vi jobbar tillsammans finns det en "once in a lifetime"-möjlighet att skapa ett landmärke kring Old Trafford som hela regionen kan vara stolta över.

Old Trafford har varit Manchester Uniteds hemmaarena sedan 1910, med undantag åren 1941 till 1949 då den hade tagit för mycket skada till följd av andra världskriget. Nyligen rapporterade brittisk media att man hade problem med råttor.