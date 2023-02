Rekordtransfern misslyckades - redo att offra Blackstenius

Under måndagen rapporterade flera engelska medier att Arsenal försökte sig på en rekordvärvning. Budet på Manchester Uniteds Alessia Russio låg på drygt 5,1 miljoner svenska kronor.

Ett bud som nekades av United - som för närvarande toppar ligan. Anledningen ska ha varit att man inte velat stärka en toppkonkurrents trupp i kampen om ligatiteln.

Men Arsenal ska enligt uppgifter ha varit ihärdiga och erbjudit flera olika typer av lösningar. Bland annat ska man ha höjt summan till 6,4 miljoner kronor samt inkluderat spelare i erbjudandet.

Enligt Sky Sport och The Times ska Londonklubben ha erbjudit svenska landslagsanfallaren, Stina Blackstenius som en av utbytesspelarna mot Russo.

Manchester United stod dock fast vid att man ville behålla den engelska landslagsanfallaren och det blev därmed ingen affär. Blackstenius väntas nu få en större roll i Arsenal.

Want insight into the #AFC & #MUFC negotiations for Alessia Russo?



Both @M0lly_Writes & I understand various Arsenal forwards + cash deals were offered during discussions.



One of the players was Stina Blackstenius, who’s the presumed starting striker for the rest of the season.