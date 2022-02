Ronaldo bröt långa måltorkan och frälste United

Manchester United var inne i en tung period resultatmässigt efter FA-cuputtåget mot Middlesbrough och två raka kryss mot Burnley och Southampton i Premier League.

Under tisdagskvällen var Ralf Rangnicks mannar ute efter att vända trenden när Graham Potters Brighton gästade Old Trafford. Då fick Anthony Elanga chansen från start. Dessutom blev Victor Nilsson Lindelöf inkallad sent efter att Raphael Varane dragit sig ur elvan på grund av sjukdom.

Brighton fick ett bra läge att ta ledningen redan efter fem minuter, men Jakub Moders avslut gick rakt på David De Gea. I anfallet därpå blev Jadon Sancho frispelad av Cristiano Ronaldo, men då var Brighton-målvakten Robert Sanchez ute och gjorde sig stor.

ANNONS

Med en kvart på klockan höll Elanga på att få ett öppet läge i straffområdet, men då hann Brighton-backen Marc Cucurella fram och avvärjde i sista stund. Kort före paus stod sedan De Gea för en jätteräddning när han fick upp ena handen på Moders stenhårda nick i höjd med straffpunkten.

Elanga ordnade därefter fram en frispark precis utanför straffområdet när han blev upphakad. Ronaldo klev fram, men sköt frisparken rakt i muren. Resultatet var alltjämt 0-0 när lagen gick ut till halvtidsvila inför spridda burop på Old Trafford.

United fick bättre fart på saker och ting i andra halvlek när laget vann bollen på offensiv planhalva, Ronaldo klev fram och dunkade in 1-0 i den 51:a minuten. Portugisen gjorde därmed sitt första mål under 2022 och bröt en sex matcher lång måltorka.

Kort efter avspark ordnade sedan Elanga en utvisning på Brighton-backen Lewis Dunk när svensken snodde bollen och därefter blev nedriven på sin väg fram mot mål. Dunk fick först gult kort, men efter VAR-granskning fick han syna det röda.

ANNONS

Brighton gav sig dock inte där och det dröjde ända till den 97:e minuten innan United kontrade in 2-0 genom Bruno Fernandes. Det blev också slutresultatet när United tog en viktig seger i kampen om Champions League-platserna.

- Det är alltid fantastiskt när du tar tre poäng, speciellt efter att vi kryssat i de senaste matcherna. Vi är alla väldigt glada, säger David De Gea till BBC efteråt.

Han fortsätter:

- Vi borde fajtas för mer än topp fyra, men det här är verkligheten. Det är många lag som kämpar om samma position och med kvaliteten som vi har borde vi ta många poäng.

United-managern Ralf Rangnick passade på att hylla en viss Ronaldo efter segern.

- Väldigt viktigt. Inte bara att han gjorde mål, för det var ett fantastiskt mål. Det var viktigt för oss alla, men hans insats i stort var en av de bästa sedan jag kom hit, säger Rangnick till BBC.

ANNONS

Startelvor:

Manchester United: De Gea - Dalot, Varane, Maguire, Shaw - McTominay, Fred - Sancho, Fernandes, Elanga - Ronaldo.

Brighton: Sanchez - Veltman, Dunk, Webster, Cucurella - Bissouma - Groß, Mac Allister - Moder - Maupay, Trossard.