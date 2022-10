Ronaldo gav ten Hag svar på tal - gjorde sitt 700:e klubbmål i karriären

Manchester United var på jakt efter revansch för 6-3-förlusten i stadsderbyt mot City senast när man på söndagskvällen gästade Everton på Goodison Park. Chefstränare Erik ten Hag valde då att bänka Cristiano Ronaldo för sjätte raka ligamatchen, i stället fick Anthony Martial chansen från start.

Men portguisen skulle komma att att ge svar på tal - och spela en tongivande roll ändå.

Manchester United fick dock en mardrömsstart på matchen. Casemiro tappade bollen på egen planhalva, varpå Alex Iwobi kunde avlossa ett skott utanför straffområdet som läckert borrades upp i bortre krysset.

"Underbart avslut av Iwobi. Det här var ett stort test för Casemiro mot ett atletiskt mittfält med mycket Premier League-erfarenhet. Dålig start", skriver Manchester Evening News-journalisten Samuel Luckhurst på Twitter.

"(André) Onana rånade Casemiro djupt ner på Man Uniteds planhalva", skriver BBC-journalisten Simon Stone.

Manchester United svarade dock direkt. Bara minuter senare spelade Anthony Martial fram Antony som blev fri framför mål och kyligt placerade in 1-1, samt sitt tredje mål i United-tröjan på lika många matcher. Enligt statitisktjänsten Opta Joe är brassen därmed den första spelaren i Manchester Uniteds historia att göra mål i sina tre första ligamatcher för klubben.

Manchester United tog över spelet och skapade mängder med chanser. Bland annat hade Casemiro en nick i farligt läge som gick utanför. I stället var det Cristiano Ronaldo, som halvvägs in i första halvlek byttes in i stället för Martial, som fullbordade vändningen.

Strax före halvtidsvilan fick portugisen bollen i djupled av Casemiro, ryckte loss från Everton-försvaret och sköt distinkt in 1-2. Målet var Ronaldos 700:e mål i klubbkarriären.

- Det målet, som ger Manchester United en välförtjänt ledning, är en påminnelse om Ronaldos kvalitet. Ett utmärkt avslut, sa Adam Bate i Sky Sports sändning.

Andra halvleken var jämn och lagen turades om att skapa målchanser. I 80:e minuten såg Marcus Rashford ut att ha avgjort matchen när han efter en soloräd placerade bollen i nät, men målet dömdes bort för hands.

Everton jagade en kvittering i slutminuterna men kom aldrig nära. Manchester United vann till slut matchen med 2-1 och går därmed upp på femte plats i en haltande Premier League-tabell.

- Vi försvarade oss väldigt bra. Det är vad allt handlar om, gemenskap och att göra det bästa för laget. Vi släppte in ett mål från ingenting men vi spelade väldigt bra i första halvlek. Vi kunde gjort det lite bättre sista 20 minuterna men det känns bra att vara tillbaka på vinnarspåret, säger Bruno Fernandes till BT Sport, och kommenterar sin landsmanens 700:e karriärmål:

- Det är tufft att fortsätta räkna mål för Ronaldo eftersom det verkar som att han slår ett nytt rekord varje vecka. Jag är väldigt glad för hans skull eftersom han har jobbat hårt för att få det här målet.

Startelvor:

Everton: Pickford - Coleman, Coady, Tarkowski, Mykolenko - Onana, Gueye, Iwobi - Gordon, Maupay, Gray.

Manchester United: De Gea - Dalot, Nilsson Lindelöf, Martinez, Shaw - Casemiro, Eriksen - Antony, Fernandes, Rashford - Martial.

3 - Antony is the first Manchester United player to score in each of his first three appearances in the Premier League for the club. Value. pic.twitter.com/ZYyI5uq7B0