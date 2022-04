Ronaldo i blåsväder - polisen inleder utredning

Det var efter Manchester Uniteds 0-1-förlust mot Everton på Goodison Park under lördagen som ett videoklipp började cirkulera på Cristiano Ronaldo på väg ut i spelartunneln.

Enligt flera brittiska medier uppges Ronaldo ha förstört en supporters telefon genom att kasta den i marken. Ett videoklipp på händelsen visar att Ronaldo kastar något i backen, men det går inte att fullt ut tyda att det är en telefon som kastas. Det är ögonvittnen till händelsen som hävdar att det är en telefon.

Senare under lördagen uppgav Sky Sports att United utreder situationen efter att den fått stor spridning på sociala medier. Nu har även polisen startat en utredning. Polisen i Merseyside utreder "rapporter om en påstådd misshandel", skriver BBC under söndagen.

"Utredningar är påbörjade och poliser arbetar i nuläget med Everton för att gå igenom övervakningsfilmer och genomför omfattande vittnesförhör för att etablera om ett brott har ägt rum", skriver polisen i ett uttalande enligt BBC.

Under lördagskvällen publicerade Ronaldo ett inlägg på Instagram där han ber om ursäkt för händelsen.

"Det är aldrig lätt att hantera sina känslor i svåra tider, såsom den vi går igenom. Oavsett, så mycket vi alltid visa respekt, tålmodiga och en förebild för alla unga som älskar sporten. Jag skulle vilja be om ursäkt för mitt utbrott och, om möjligt, bjuda in denna supporter till att se en match på Old Trafford", skrev stjärnan då.