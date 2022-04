Ronaldo med hattrick - räddade United från nytt fiasko

Manchester United ställdes under lördagen mot Norwich hemma i Premier League. Inför matchen protesterade United-supportrar mot ägarfamiljen Glazer, som styrt klubben i 17 år.

Tusentals supportrar demonstrerade utanför Old Trafford, samtidigt som planen var att arenan skulle vara tom under matchens första 17 minuter, då varje minut skulle symbolisera varje år som den amerikanska familjen ägt klubben. Över 1000 supportrar stannade, enligt Manchester Evening News, kvar utanför arenan i början av matchen, medan en hel del supportrar också var på plats på läktarna till avspark.

På planen imponerade Manchester United inledningsvis och skapade tryck mot Norwichs mål. Redan i den sjunde minuten vann svensken Anthony Elanga bollen i offensivt straffområde och spelade sedan fram Cristiano Ronaldo till 1-0.

Lite senare var det dags igen - Ronaldo höll sig framme och ordnade 2-0. Där och då såg United ut att gå mot en bekväm seger.

Men bortalaget skulle få en chans att komma in i matchen. Strax före halvtid tappades Kieran Dowell bort av Uniteds backlinje och nickade in bollen i mål. Några minuter in i andra halvlek höll sig även Teemu Pukki framme, ordnade 2-2, och United var plötsligt pressat att trycka på offensivt igen.

Men trots det fick United sista ordet den här eftermiddagen.

Med 14 minuter kvar av ordinarie tid klev Ronaldo fram igen och fullbordade sitt hattrick till slutresultatet 3-2 på Old Trafford.

- Ronaldo gjorde tre väldigt viktiga mål för oss. Vi vet att vi inte spelade bra, men vi fick tre poäng. Vi borde kunnat kontrollera matchen mer mot Watford hemma, säger United-målvakten David de Gea enligt BBC.

Manchester United är därmed nu på femte plats med tre poäng upp till fyran Tottenham på den sista Champions League-platsen i Premier League.

- Det var en jätteviktig seger för oss. Vi har fortfarande chans att sluta topp-4 och vi får fajtas för det, säger de Gea.

Norwich är i sin tur jumbo i den engelska högstaligan.

Startelvor:

Manchester United: De Gea - Dalot, Nilsson Lindelöf, Maguire, Telles - Pogba, Lingard, Fernandes - Sancho, Ronaldo, Elanga.

Norwich: Krul - Byram, Hanley, Gibson, Giannoulis - Normann, McLean - Dowell, Lees-Melou, Rashica - Pukki.