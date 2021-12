Ronaldo sänkte Arsenal i stormötet - nådde 800 mål i karriären

Pressen var stor på Manchester United inför torsdagens tungviktsmöte med Arsenal hemma på Old Trafford. Då satt Uniteds tillträdande interim-manager Ralf Rangnick på läktaren för att titta på sitt nya lag när Michael Carrick gjorde sin sista match som huvudansvarig för den här gången. Cristiano Ronaldo fanns med från start efter bänkningen senast, medan Victor Nilsson Lindelöf återigen fick förtroendet i mittförsvaret.

Efter 13 minuter tog Arsenal ledningen med ett minst sagt udda mål. I samband med en hörna stämplade United-mittfältaren Fred sin egen målvakt David De Gea på fotleden, varpå De Gea blev liggande i gräset. Bollen gick ut till Arsenals Emile Smith Rowe som satte bollen i nät medan De Gea låg kvar på marken.

Målet såg först ut att dömas bort, men det godkändes efter VAR-granskning. Detta trots starka protester från Fred och flera av hans lagkamrater mot huvuddomaren Martin Atkinson. Tilläggas ska dock att Atkinson inte hann blåsa av spelet innan bollen låg i nät.

Fred tog viss revansch på sig själv i slutet av första halvlek när brassen spelade fram bollen till Bruno Fernandes i straffområdet. Portugisen avslutade mellan benen på en Arsenal-försvarare och via Aaron Ramsdales fingertoppar in i nät till 1-1. Fernandes skrek ut sin lättnad efter sitt första mål i United-tröjan sedan 11 september mot Newcastle.

Sedan var det dags för Cristiano Ronaldo att kliva in i handlingarna - som så många gånger förr. På ett inspel från Marcus Rashford ute till höger stötte Ronaldo in 2-1 med sitt 800:e mål i seniorkarriären (685 i olika klubblag och 115 för landslaget). Med det blev han förste spelare i världshistorien att nå den siffran, enligt statistiktjänsten Squawka.

Glädjen blev dock kortvarig, då Arsenal snabbt kvitterade till 2-2 genom Martin Ødegaard.

Norrmannen blev dock stor syndabock på Old Trafford när han tacklade Fred i eget straffområde och orsakade straff. Ronaldo var sedan säker när han dunkade in 3-2 - högt i mitten av målet - från straffpunkten. United höll därefter undan och vann med 3-2 i en blytung seger. Laget avancerar nu till en sjundeplats i Premier League.

När United tar emot Crystal Palace på söndag gör Rangnick sin första match som manager efter det att hans arbetstillstånd har beviljats.

För Arsenal, som ligger kvar på femte plats i Premier League, väntar härnäst en bortamatch mot krisande Everton på måndag.

Startelvor:

Manchester United: De Gea – Dalot, Lindelöf, Maguire, Telles – McTominay, Fred – Sancho, Fernandes, Rashford – Ronaldo.

Arsenal: Ramsdale – Tomiyasu, White, Gabriel, Nuno Tavares – Martinelli, Partey, Elneny, Smith Rowe – Ødegaard – Aubameyang.

The first man in football history to score 800 competitive goals for club and country.



Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. 🇵🇹 pic.twitter.com/Gdw4Smiyqb