Ronaldos galna show: avgjorde mot Spurs med hattrick - och skrev historia

Det vankades svenskmöte i Premier League under lördagskvällen då Manchester United tog emot Tottenham på Old Trafford. Till skillnad från 4-1-förlusten mot Manchester City senast valde Ralf Rangnick att inleda med både Victor Nilsson Lindelöf och Anthony Elanga på bänken. United fick dessutom klara sig utan Bruno Fernandes på grund av sjukdom.

- Bruno blev sjuk i går. Han kunde inte träna och han kan inte spela, förhoppningsvis är han tillbaka på tisdag (Champions League-returen mot Atlético Madrid) men i dag kan han inte spela, säger Rangnick till MUTV.

I Tottenham bildade Dejan Kulusevski forwardstrio tillsammans med Harry Kane och Heung-min Son. Det var svenskens sjätte raka match från start i Spurs-tröjan.

Framför hemmapubliken fick Manchester United en drömstart. Knappa kvarten var spelad när Cristiano Ronaldo fick bollen utanför straffområdet och avlossade ett skott som letade sig in i bortre krysset bakom Hugo Lloris i Tottenham-målet.

Drömmål, portugisens tionde i ligan, och en tidig 1-0-ledning.

- En absolut explosion av briljans från Cristiano Ronaldo. Kraften och precisionen (i skottet) är sensationell, säger Sky Sports-experten Gary Neville.

Målet var dessutom Ronaldos 805:e i landslag och klubblag.

- Makalöst. Cristiano Ronaldo - vilken spelare! säger Neville.

Tottenham spelade upp sig och efter dryga halvtimmen ordnade Dejan Kulusevski straff. Svensken dribblade förbi Jadon Sancho på högerkanten innan han slog ett inlägg som tog på Alex Telles hand, varpå domaren dömde straff. Harry Kane stegade fram till elvameterspunkten och placerade säkert in kvitteringen.

Likaläget blev dock kortvarigt. Bara minuter efter målet löpte sig nämligen Jadon Sancho fri i djupled och spelade fram Ronaldo som enkelt kunde stöta in 2-1.

- Väldigt dåligt (försvarsspel) från Spurs. Deras backlinje sitter inte ihop, men samtidigt är det väldigt bra gjort av Sancho som höll sig samlad vid den sista passningen, säger Neville.

806 mål i karriären, alltså. Därmed har Cristiano Ronaldo slagit Josef Bicans rekord (805) som den spelare som har gjort flest tävlingsmål någonsin.

- Det var en lågmäld start från båda lagen, men wow, genialt av Ronaldo. När han är på planen har United en chans. Spurs måste göra det bättre, men Ronaldo har varit briljant, säger Sky Sports-experten Roy Keane.

Tottenham jagade en kvittering i andra halvlek, men United lyckades länge freda sitt mål. Med drygt 20 miunter kvar att spela byttes Anthony Elanga in på planen, och kort därefter fick gästerna utdelning.

Sergio Reguilon kom runt på vänsterkanten och slog ett lågt inlägg som Harry Maguire styrde in i eget mål.

- Eländet fortsätter för Harry Maguire. Antonio Conte skriker "fokus" (till sina spelare) för han vet att United är nere för räkning. Senaste kvarten har varit miserabel för United, säger Neville.

Det här var dock Cristiano Ronaldos kväll. Kort efter baklängesmålet nådde portugisen högst på en hörna och kunde nicka in 3-2, vilket även blev slutresultatet.

- Han är helt otrolig - den bästa målskytten genom alla tider. Det är en spelare som är så skicklig, så talangfull men som nickar som en gammaldags centerforward, säger Gary Neville.

Segern innebär att Manchester United nu går upp på fjärde plats i Premier League, dock med fyra fler matcher spelade än Arsenal.

Startelvor:

Manchester United: De Gea - Dalot, Varane, Maguire, Telles - Pogba, Matic, Fred - Rashford, Ronaldo, Sancho.

Tottenham: Lloris - Romero, Dier, Davies - Doherty, Bentancur, Højbjerg, Reguilon - Kulusevski, Kane, Son.

Cristiano Ronaldo breaks Josef Bican's record for the most goals in competitive matches in football history 🐐 pic.twitter.com/E8NWuSR5eZ