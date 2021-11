Ronaldos hälsning till Solskjær: "En fantastisk människa"

Under söndagen meddelade Manchester United att managern Ole Gunnar Solskjær tvingas lämna klubben efter en period av svaga resultat. Sedan dess har flera av lagets spelare skickat hälsningar till norrmannen via sociala medier, däribland Victor Nilsson Lindelöf.

"Inget annat än respekt för den här mannen. Tack för allt chefen", skrev Lindelöf på sitt Instagram-konto, tillsammans med en bild på sig själv och Solskjær.

Uniteds kanske största stjärna, Cristiano Ronaldo, har dock varit tyst - fram tills nu. Under måndagen publicerade portugisen ett inlägg på sociala medier där han tackade Solskjær för tiden tillsammans.

"Han var min anfallare när jag först kom till Old Trafford och han har varit min tränare sedan jag återvände till Manchester United. Men framför allt är Ole en fantastisk människa. Jag önskar honom det bästa i vad än livet har att erbjuda honom. Lycka till, min vän! Du förtjänar det!", skriver Ronaldo på Twitter.

Ronaldo och Solskjær spelade tillsammans i Manchester United mellan 2003 (när Ronaldo kom till klubben) och 2007 (när Solskjær lade skorna på hyllan).

He’s been my striker when I first came to Old Trafford and he’s been my coach since I came back to Man. United. But most of all, Ole is an outstanding human being. I wish him the best in whatever his life has reserved for him.



Good luck, my friend!

You deserve it! pic.twitter.com/pdm7RXr2RX